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Экс-советник Трампа: администрация Байдена не собирается делать Украину членом НАТО

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 00:13
Политика
Экс-советник Трампа: администрация Байдена не собирается делать Украину членом НАТО
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 20 сентября. В ближайшем будущем Украина не сможет рассчитывать на вступление в НАТО. Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Политик принял участие в форуме YES-Brainstorming, организованном Фондом украинского миллиардера Виктора Пинчука, в ходе которого обсудил внешнюю политику Белого дома, в том числе в отношении Киева. Об этом сообщает ИноСМИ.

«НАТО никогда не принимают страны, которые уже находятся в состоянии войны. Ведь вся суть заключается именно в том, чтобы избежать войны», — отметил Болтон.

Он добавил, что многое зависит от курса администрации президента США Джо Байдена. Она одобрила строительство «Северного потока — 2», вывела войска из Афганистана. Возможно, причина этого — сосредоточенность на Китае.

«Этот аргумент означает, что нынешняя администрация не собирается делать Украину членом НАТО, потому что не считает это центральной и стратегической целью. Я не думаю, что такая точка зрения очень распространена в Конгрессе», — отметил экс-советник Трампа.

Ранее политолог Андрей Манойло заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не способен решить проблемы страны и вывести ее из кризиса.

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