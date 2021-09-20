Экс-советник Трампа: администрация Байдена не собирается делать Украину членом НАТО

Киев, 20 сентября. В ближайшем будущем Украина не сможет рассчитывать на вступление в НАТО. Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Политик принял участие в форуме YES-Brainstorming, организованном Фондом украинского миллиардера Виктора Пинчука, в ходе которого обсудил внешнюю политику Белого дома, в том числе в отношении Киева. Об этом сообщает ИноСМИ.

«НАТО никогда не принимают страны, которые уже находятся в состоянии войны. Ведь вся суть заключается именно в том, чтобы избежать войны», — отметил Болтон.

Он добавил, что многое зависит от курса администрации президента США Джо Байдена. Она одобрила строительство «Северного потока — 2», вывела войска из Афганистана. Возможно, причина этого — сосредоточенность на Китае.

«Этот аргумент означает, что нынешняя администрация не собирается делать Украину членом НАТО, потому что не считает это центральной и стратегической целью. Я не думаю, что такая точка зрения очень распространена в Конгрессе», — отметил экс-советник Трампа.

Ранее политолог Андрей Манойло заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не способен решить проблемы страны и вывести ее из кризиса.