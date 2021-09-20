Певец Майданов лидирует в своем округе с 94,53% голосов после обработки 0,25% протоколов

Москва, 20 сентября. Популярный певец Денис Майданов набирает 94,53% голосов в Одинцовском одномандатном округе номер 122. Таковы результаты голосования после обработки 0,25% протоколов УИК.

Согласно данным электронного табло ЦИК, в тройку также вошли представители КПРФ и партии «Коммунисты России». Лидирующий Майданов шел на выборы от «Единой России».

Певец объявил о решении баллотироваться в депутаты Госдумы в марте 2021 года. Сейчас депутатом от Одинцовского одномандатного избирательного округа Подмосковья является ведущая Оксана Пушкина.

Думские выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. ГД избирается на пять лет по смешанной избирательной системе — одна половина проходит по партийным спискам, вторая — по одномандатным округам в один тур.