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ЦИК: итоговая явка на выборах будет объявлена утром 20 сентября
Политика
ЦИК: итоговая явка на выборах будет объявлена утром 20 сентября

Москва, 20 сентября. Итоговая явка на выборах депутатов Государственной думы станет известна утром 20 сентября. Информацию об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Явка на 18:00 19 сентября составляла 45,15%, однако она была ручная. Протокольная будет известна к утру понедельника, 20 сентября. Тогда станет известно, сколько россиян пришли проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы, сказал Булаев. В 2016 году явка на выборы составила 47,88%.

Парламентские выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. Избирательные участки были открыты три дня во избежание скопления большого количества человек. Окончательные итоги выборов будут объявлены утром в понедельник.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице явка избирателей составила около 50%. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 2 млн человек.

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