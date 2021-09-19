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«Единая Россия»: Лавров и Шойгу не приехали в штаб партии из-за занятости

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 00:56
Политика
«Единая Россия»: Лавров и Шойгу не приехали в штаб партии из-за занятости
flickr.com  /  МИД России

Москва, 20 сентября. Отсутствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» может объясняться их занятостью.

Накануне в штабе состоялась видеоконференция пятерки лидеров списка партии с общественниками и регионами, в которой не приняли участие Лавров и Шойгу. Такое могло случиться, потому что сейчас «много работы, связанной с Афганистаном, ООН и так далее», рассказал источник в беседе с РИА Новости.

Также они могли не присутствовать во время онлайн-встречи из-за деятельности, связанной с основными рабочими обязанностями. Присутствовали во время конференции уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, глава «Сириуса» Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Известно, что руководитель министерства иностранных дел Сергей Лавров посетил избирательный участок и отдал свой голос на второй день выборов — 18 сентября.

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