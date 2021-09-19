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Неверов анонсировал обновление фракции «Единой России» в Госдуме на 50% по итогам выборов

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 00:10
Политика
Неверов анонсировал обновление фракции «Единой России» в Госдуме на 50% по итогам выборов
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 19 сентября. Фракция «Единой России» по итогам прошедших выборов в Госдуму обновится примерно наполовину, сообщил глава фракции в парламенте седьмого созыва Сергей Неверов.

По словам Неверова, уже на данный момент можно сказать, что большинство россиян поддержали курс и программу, с которой «Единая Россия» шла на выборы.

«Здесь обновление будет порядка 50%. Придут новые депутаты, которые никогда не избирались, они придут впервые», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

После обработки 20% протоколов «Единая Россия» набирает 42,92% голосов избирателей. Далее идут КПРФ и ЛДПР – 23,04% и 8,77% соответственно.

Выборы в Госдуму проходили в России в период с 17 по 19 сентября. Федеральные списки зарегистрировали 14 партий.

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