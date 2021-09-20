«Будет весело»: виновным в нарушениях на выборах в Петербурге предрекают неприятности

Эксперты, освещающие выборный процесс в Петербурге, высказывают критические замечания по поводу того, что на многих избирательных участках фиксировались нарушения, а местный избирком отказывался на это адекватно реагировать. Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала действия петербургского избиркома. Она заявила, что «все организаторы подобного безобразия должны быть наказаны».

Политтехнолог Андрей Таннер, который на этих выборах работал с одной из партий, рассказал ФАН, что в ходе трехдневного голосования оказался глубоко погружен в ситуацию с нарушениями.

«Я все это хорошо знаю, у меня Telegram переполнен такой информацией: я смотрю видео, читаю месседжи: кто что вбрасывал, кто куда убегал, как таскали сейфы, как отключали камеры и так далее и тому подобное», — говорит эксперт.

По мнению собеседника ФАН, нарушений на выборах в Петербурге было более чем достаточно, чтобы это не осталось безнаказанным.

«Подождем несколько дней, все это соберут и систематизируют. Я гарантирую, будет весело!» — предрек политтехнолог серьезные неприятности организаторам нарушений.

Ранее Элла Памфилова заявила, что в избиркоме Петербурга образовалась пятая колонна, не заинтересованная в выявлении нарушений на выборах.

«Хотелось бы, чтобы комиссия более эффективно контролировала ситуацию в городе, — приводит слова Памфиловой РИА Новости. — Я так понимаю, у вас там пятая колонна, которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось».

Ранее петербургская избирательная комиссия отказала в жалобе на действия ТИК Московского района, где на одном из участков избирательная документация хранилась в помещениях без видеонаблюдения.

Решение ТИК было принято уже после того, как инспектировавший Петербург член ЦИК Николай Левичев рассказал Элле Памфиловой, что на нескольких избирательных участках в Московском районе решили убрать сейфы с бюллетенями из-под камер видеонаблюдения.

«Сговор и конфликт интересов очевиден», — заметил Левичев.

На выборах 2021 года в Петербурге голосовали не только за депутатов Госдумы, но и Законодательного собрания, а также за двух муниципальных депутатов.