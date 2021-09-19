ЦИК: Кадыров лидирует на выборах главы Чечни после обработки 0,2% протоколов

Грозный, 19 сентября. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров на выборах главы Чечни набирает 98,54% голосов избирателей по итогам обработки 0,2% протоколов, об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Иса Хаджимурадов, выдвинутый отделением партии «Справедливая Россия — За правду», получает 1,22% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,24%, указано на информационном табло.

Известно также, что кандидаты от «Единой России» лидируют на выборах в Госдуму в 179 округах из 225. КПРФ, согласно данным, предварительно побеждают в 13 округах, в одном округе обогнал оппонентов кандидат от ЛДПР, в одном — представитель «Гражданской платформы».