Перемены к худшему на Западе практически никак не отразятся на России, которая стала мощнейшей энергетической и продовольственной державой. В этом плане очень важно ограничить разгул биржевых спекулянтов в России. Такое мнение ФАН высказал экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Скачок цен на газ

Полки мясных магазинов в Великобритании начинают пустеть из-за скачка газовых цен на региональном рынке. Стоимость топлива затронула рынок мяса косвенно: к дефициту привело вставшее на паузу производство сухого льда, для которого требуется газ. В итоге сеть продуктовых магазинов Ocado объявила о приостановке закупок мяса.

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Специалисты объясняют, что CO₂ применяется также для оглушения животных перед забоем. Его используют для продления срока хранения мяса в вакуумной упаковке. Отдельные компании выразили беспокойство по поводу празднования Рождества и предупредили о возможной нехватке товаров.

Россия — продовольственная держава

Как отметил Андрей Лобода, мировой индекс продовольственных цен в прошлом году вырос на рекордные 39,7%. В текущем году в мировой макроэкономике героиней стала инфляция. ФРС США печатает рекордными темпами необеспеченные товарами и услугами доллары. Цены на продукты питания в США и во многих высокоразвитых странах мира подросли значительно — от 5% до 20%, биржевые котировки на ключевые продовольственные товары, включая зерно и кофе, достигли максимальных значений за десять лет.

«Неблагоприятная конъюнктура рынка до конца года будет подталкивать цены на продовольствие. Неожиданно серьезные последствия на продовольственный рынок в Великобритании и ключевых странах ЕС окажет энергетический кризис. Всплеск продовольственной инфляции теперь вряд ли уложится в Европе в среднесрочный цикл пяти-шести лет и, очевидно, продлится дольше — до десяти лет. Только за восемь с половиной месяцев текущего года у наших западных соседей цены на газ повысились в три раза, а электроэнергия подорожала минимум на 100%. Такое развитие событий вынудит уйти с рынка значительное количество и продовольственных компаний, оно грозит резким сокращением предложения на рынке на фоне серьезных ценовых скачков вверх», — пояснил Андрей Лобода.

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Он заметил, что отказ от рождественских ужинов в Великобритании — лишь маленький штрих в картине новой реальности Западной Европы, она резко меняется к худшему. Энергетический кризис у наших европейских соседей во многом оказался рукотворным брюссельскими бюрократами, которые рыли ямы и ставили очередные ловушки российским сырьевым и энергетическим компаниям.

«Резкий рост цен на западноевропейские товары сделает их еще менее доступными по цене для российских потребителей из-за слабого рубля. Перемены к худшему на Западе практически никак не отразятся на России, которая стала мощнейшей энергетической и продовольственной державой. В этом плане очень важно ограничить разгул биржевых спекулянтов в России», — заключил экономист.

Правительство Великобритании пытается выставить российскую компанию «Газпром» виновником газового кризиса на рынке ЕС. Однако читатели газеты The Telegraph выступили с критикой собственных властей.