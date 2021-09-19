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Половина избирателей из Москвы проголосовала на выборах дистанционно
Политика
Половина избирателей из Москвы проголосовала на выборах дистанционно
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 19 сентября. Около 2 миллионов москвичей проголосовали на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва онлайн, столько же жителей столице лично посетили избирательный участок.

Об этом рассказал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов в беседе с ТАСС в это воскресенье. Традиционный способ голосования выбрали примерно 2 миллиона избирателей.

«Итого в Москве порядка 4 млн человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы», — отметил Венедиктов.

Голосование состоялось с 17 по 19 сентября. Москвичи избрали в рамках довыборов депутатов Московской городской думы в двух округах и муниципальных депутатов в районе Щукино. Итоговая явка на онлайн-голосование составила 96,5%.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, оказал ли сайт «Умное голосование» влияние на итоги выборов. По ее мнению, оценить влияние стратегии на политический процесс почти невозможно.

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