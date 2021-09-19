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Сенатор Турчак сообщил о болезни Медведева

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 23:05
Политика
Сенатор Турчак сообщил о болезни Медведева
vk.com  /  Дмитрий Медведев

Москва, 19 сентября. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заболел. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии, сенатор Андрей Турчак.

Он отметил, что у политика начался кашель. Из-за этого он не сможет присутствовать в штабе общественной поддержки «Единой России».

Ранее Медведев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Он, как и президент Владимир Путин, предпочел заполнить бюллетень онлайн. Такая функция была доступна в Москве и еще шести регионах России. Жители РФ выбирали членов нижней палаты парламента с 17 по 19 сентября.

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