Сенатор Турчак сообщил о болезни Медведева

Москва, 19 сентября. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заболел. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии, сенатор Андрей Турчак.

Он отметил, что у политика начался кашель. Из-за этого он не сможет присутствовать в штабе общественной поддержки «Единой России».

Ранее Медведев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Он, как и президент Владимир Путин, предпочел заполнить бюллетень онлайн. Такая функция была доступна в Москве и еще шести регионах России. Жители РФ выбирали членов нижней палаты парламента с 17 по 19 сентября.