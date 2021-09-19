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Зампред ЦИК Булаев: «Единая Россия» лидирует по итогам электронного голосования
Политика
Зампред ЦИК Булаев: «Единая Россия» лидирует по итогам электронного голосования
cikrf.ru  /  ЦИК России

, 19 сентября. «Единая Россия» по итогам онлайн-голосования набрала 54,25% голосов по партийному списку в ГД, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

ЕР лидирует по результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в шести регионах. Данные по Москве пока не обнародованы. Зампред ЦИК Николай Булаев в информцентре сообщил, что в ЕР в Севастополе получила 10 016 голосов, в Ярославской области — 31 855, в Ростовской — 186 052, в Нижегородской — 50 003, в Мурманской области — 18 789.

КПРФ по результатам дистанционного электронного голосования в шести регионах получает 11,65%, партия «Справедливая Россия — За правду» — 8,25%, ЛДПР — 7,86%, партия «Новые люди» —7,66%. Другие партии набрали меньше 5 процентов.

Единый день голосования в России проходил с 17 по 19 сентября. По решению ЦИК, ДЭГ организовано в Москве, а также в Севастополе, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ярославской, Ростовской областях

Всего было зарегистрировано 14 партий. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» лидирует на выборах с 42,92% после обработки 20% протоколов.

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