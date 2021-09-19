Власти Эфиопии расследуют преступления сепаратистов на севере страны

Аддис-Абеба, 19 сентября. Эфиопская комиссия по правам человека выразила беспокойство по поводу новостей, поступающих из штата Амхара. Согласно сообщениям местных жителей, боевики из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) регулярно нападают на граждан города Кобо и прилегающих к нему населенных пунктов.

አማራ ክልል: በቆቦ ከተማ በሲቪል ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት #Ethiopia pic.twitter.com/LoTL0GYj6S — Ethiopian Human Rights Commission (@EthioHRC) September 19, 2021

«Появилась информация, что радикалы НФОТ обстреливают дома, занимаются мародерством и убийствами. Они уничтожают социальную инфраструктуру».

Представители комиссии инициировали расследование случившегося. Также члены органа призвали все стороны конфликта отказаться от вооруженных столкновений и защищать население проблемного региона.

Дестабилизации ситуации поспособствовали локальные межэтнические разборки в штате Тыграй. За несколько месяцев столкновения распространились на соседние префектуры и спровоцировали гуманитарный кризис.

Мировая общественность встревожена обстановкой в африканской стране. США наложили санкции на враждующие стороны, а премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обвинил Вашингтон в замалчивании преступлений радикалов на севере республики.