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Власти Эфиопии расследуют преступления сепаратистов на севере страны
Весь мир
Власти Эфиопии расследуют преступления сепаратистов на севере страны
twitter.com  /  Office of the Prime Minister - Ethiopia

Аддис-Абеба, 19 сентября. Эфиопская комиссия по правам человека выразила беспокойство по поводу новостей, поступающих из штата Амхара. Согласно сообщениям местных жителей, боевики из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) регулярно нападают на граждан города Кобо и прилегающих к нему населенных пунктов.

«Появилась информация, что радикалы НФОТ обстреливают дома, занимаются мародерством и убийствами. Они уничтожают социальную инфраструктуру».

Представители комиссии инициировали расследование случившегося. Также члены органа призвали все стороны конфликта отказаться от вооруженных столкновений и защищать население проблемного региона.

Дестабилизации ситуации поспособствовали локальные межэтнические разборки в штате Тыграй. За несколько месяцев столкновения распространились на соседние префектуры и спровоцировали гуманитарный кризис.

Мировая общественность встревожена обстановкой в африканской стране. США наложили санкции на враждующие стороны, а премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обвинил Вашингтон в замалчивании преступлений радикалов на севере республики.

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африка эфиопия
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