Экзитпол ИНСОМАР: «Единая Россия» лидирует на выборах в ГД с результатом 45,2%

Москва, 19 сентября. Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) опубликовал данные экзитполов по итогам выборов депутатов в Государственную думу VIII созыва.

По результатам опросов граждан на выходе с избирательных участков следует, что партия «Единая Россия» набирает 45,2% голосов, КПРФ — 21%, ЛДПР — 8,7%, «Справедливая Россия» — 7,9%, «Новые люди» — 4,7%.

Так, «Единая Россия» выбилась в лидеры. «Новые люди» находятся на грани между прохождением в федеральный парламент. По результатам экзитполов, остальные партии набрали менее 1% голосов. Еще 1,9% граждан ответили, что испортили бюллетень.

Опрос россиян проводился каждый день в период с 17 по 19 сентября. Гражданам задавали вопрос, за какую партию они проголосовали на думских выборах.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко оценила прошедшие выборы. По ее совам, они показали состоятельность избирательного законодательства России.