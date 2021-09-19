Правоохранители Нигерии изъяли крупную партию наркотиков в аэропорту Лагоса

Абуджа, 19 сентября. Сотрудники нигерийской службы контроля за оборотом наркотиков (NDLEA) конфисковали крупную контрабанду запрещенных веществ в аэропорту Лагоса. Кроме того, правоохранители арестовали двух пассажиров, предпринявших попытку перевести препараты.

«Обехи Изезель схвачена во время посадки на рейс до Милана, Италия. При себе она имела 312 пакетиков трамадола общим весом 1,5 килограмм. Женщина спрятала их в панцирях раков и сушеных овощах.

Через некоторое время наши оперативники задержали Эмануэлля Омебере. Он попытался перевезти 137,45 г того же вещества, спрятанного в продукты питания. Омебере направлялся в Стамбул, Турция», — сообщил Феми Бамафеми, директор NDLEA.