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Правоохранители Нигерии изъяли крупную партию наркотиков в аэропорту Лагоса
Весь мир
Правоохранители Нигерии изъяли крупную партию наркотиков в аэропорту Лагоса
flickr.com  /  @Robert

Абуджа, 19 сентября. Сотрудники нигерийской службы контроля за оборотом наркотиков (NDLEA) конфисковали крупную контрабанду запрещенных веществ в аэропорту Лагоса. Кроме того, правоохранители арестовали двух пассажиров, предпринявших попытку перевести препараты.

«Обехи Изезель схвачена во время посадки на рейс до Милана, Италия. При себе она имела 312 пакетиков трамадола общим весом 1,5 килограмм. Женщина спрятала их в панцирях раков и сушеных овощах.

Через некоторое время наши оперативники задержали Эмануэлля Омебере. Он попытался перевезти 137,45 г того же вещества, спрятанного в продукты питания. Омебере направлялся в Стамбул, Турция», — сообщил Феми Бамафеми, директор NDLEA.

Также представитель органа рассказал об обысках, произведенных в трех курьерских фирмах Лагоса:

«Наркотики прячут в еду, упаковку от косметики, в жестких дисках. Они считают себя умными, но мы умнее. Мы конфисковали контрабанду, которую пытались отправить в Канаду, Австралию, ОАЭ, Оман. Недавно оперативники арестовали беременную женщину, в квартире которой нашли 4,5 кг каннабиса».

Ранее правоохранители Нигерии изъяли более 2,5 тонн веществ за месяц.

 

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африка нигерия
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