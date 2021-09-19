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Политолог Аркатов назвал нарушения на выборах в Петербурге вызовом для Москвы

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 22:31
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Политика
Политолог Аркатов назвал нарушения на выборах в Петербурге вызовом для Москвы
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Нарушения на выборах в Санкт-Петербурге — это сигнал и вызов для центральной власти. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Иван Аркатов.

Нарушители должны быть наказаны

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отреагировала на ситуацию с нарушениями на выборах в Санкт-Петербурге. По ее словам, все организаторы подобного безобразия должны быть наказаны.

«Вы знаете, на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в Санкт-Петербурге, всю систему. Трижды ставили неуд работе городской избирательной комиссии, почти за два года — после безобразных выборов-2019 — пытались сделать все возможное, что в нашей компетенции, максимально оздоровить состав комиссии», — сказала Памфилова, добавив, что ситуация не изменилась.

Политолог Аркатов назвал нарушения на выборах в Петербурге вызовом для Москвы
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

Она выразила мнение, что нарушители должны быть наказаны, чтобы «не позорить любимый россиянами город». В Петербурге зафиксировали более двух тысяч нарушений различной степени.

Сигнал для власти

Как отметил Иван Аркатов, ситуация на выборах в Санкт-Петербурге является серьезным сигналом как для представителей законодательной и исполнительной властей в регионе и на федеральном уровне, так и для ЦИК. Спустя два года после выборов-2019 конкретных шагов по оздоровлению избирательной системы в Северной столице сделано не было.

«Власти в Петербурге провели только косметические изменения, которые ситуацию с организацией выборов не изменили. Поэтому в ближайшие месяцы важно принять серьезные решения, которые должны изменить ситуацию. Вплоть до отстранения высокопоставленных чиновников, отвечающих за выборный процесс. Если этот урок не будет усвоен, то это может подорвать доверие к выборной системе как в Петербурге, так и в России в целом. Это определенный вызов и для властей федерального уровня, и для ЦИК РФ», — уверен Иван Аркатов.

Политолог Аркатов назвал нарушения на выборах в Петербурге вызовом для Москвы
youtube.com  / Prt Scr СМЫСЛЫ

По его мнению, вопрос с выборным процессом в Петербурге необходимо решать в скорейшем времени. Он обвинил петербургских чиновников, отвечающих за выборный процесс в Северной столице, в желании достичь собственных интересов, до страны им нет дела.

«Они ставят жирное пятно на всей избирательной системе России. Нужно эту заразу максимально оперативно искоренить — разобраться в причинах, понять последствия, найти всех заинтересованных лиц. Каждый из них должен понести наказание. Выборная система России при этом не должна пострадать», — добавил Иван Аркатов.

Ранее Памфилова заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть пятая колонна, не заинтересованная в выявлении нарушений, и призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в городе. Кроме того, она отметила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов со стороны главы района города.

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выборы россия санкт-петербург
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