Володин набирает более 75% на выборах в Саратовском одномандатном округе

Саратов, 19 сентября. Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин лидирует на выборах в Государственную думу в Саратовском одномандатном округе №163. Соответствующие данные приводит ЦИК.

После подсчета 1,68% протоколов УИК Володин набирает 75,21% голосов. Второе место с результатом 16,49% голосов занимает представитель КПРФ Александр Анидалов.

Голосование на выборах в Государственную думу и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября. Волеизъявление россиян продлилось три дня из-за пандемии коронавируса. Нижняя палата Федерального собрания избирается на пять лет. По партийным спискам в Госдуму VIII созыва будет избрано 225 депутатов, столько же народных представителей выберут в один тур по одномандатным округам.

Ранее сообщалось о завершении процедуры голосования на всех участках в России. Выборы в Государственную думу подошли к концу. Последними закрылись избирательные пункты в Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).