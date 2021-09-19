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«Единая Россия» лидирует в Красноярском крае после подсчета 25% голосов

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 21:50
Политика
«Единая Россия» лидирует в Красноярском крае после подсчета 25% голосов
Личный архив Алексея Костина

Красноярск, 19 сентября. Избирательная комиссия в Красноярском крае обработала порядка 25% голосов после выборов в местное Законодательное собрание. Лидирующие позиции занимает партия «Единая Россия».

Политсила набрала уже 31% голосов. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Алексей Подушкин.

КПРФ набрала 20% голосов, ЛДПР — 15%. Далее расположились партии «Новые люди», «Справедливая Россия — за правду», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина», уточнил Подушкин.

Выборы в нижнюю палату парламента России, а также в органы местного самоуправления проходили с 17 по 19 сентября. Подсчет голосов начался сразу после закрытия всех избирательных участков.

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