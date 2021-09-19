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Политолог Киреев объяснил слова Памфиловой о нарушениях на выборах в Петербурге

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 22:03
Политика
Политолог Киреев объяснил слова Памфиловой о нарушениях на выборах в Петербурге
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

В Санкт-Петербурге количество нарушений на выборах превысило все разумные пределы. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Нарушения в Петербурге

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отреагировала на ситуацию с нарушениями на выборах в Санкт-Петербурге. По ее словам, все организаторы подобного безобразия должны быть наказаны.

«Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в Санкт-Петербурге, всю систему. Трижды ставили неуд работе городской избирательной комиссии, почти за два года — после безобразных выборов 2019 года — пытались делать все возможное, что в нашей компетенции, максимально оздоровить состав комиссии», — сказала Памфилова, но добавила, что ситуация не изменилась.

Политолог Киреев назвал причины «зашкаливающего» количество нарушений в Петербурге
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

Она выразила мнение, что нарушители должны быть наказаны, чтобы «не позорить любимый всеми россиянами город». В Петербурге зафиксировали более двух тысяч нарушений различной степени.

Нарушения и цинизм

Как отметил Владимир Киреев, Элла Памфилова эмоционально отреагировала на качество работы избирательной комиссии в Санкт-Петербурге.

«Судя по ее словам, избирательная система в Северной столице является грандиозной отмывочной машиной. Она нацелена на приведение нужных кому-то людей. Зашкаливающее количество нарушений и цинизм, с которым они осуществляются, — это то, чем является сегодня избирательная система города на Неве. Очевидно, будут сделаны организационные выводы. Если ситуация зашла так далеко, удастся ли просто разрешить назревшие проблемы? Конечно, нарушители, как и отметила Памфилова, должны быть наказаны», — заключил Владимир Киреев.

Политолог Киреев назвал причины «зашкаливающего» количество нарушений в Петербурге
YouTube  / 

Ранее Памфилова заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть пятая колонна, не заинтересованная в выявлении нарушений, и призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в городе. Кроме того, она заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов со стороны главы района города.

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выборы киреев россия
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