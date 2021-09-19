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Власти ЦАР передали продуктовые пайки для беженцев в Чаде
Весь мир
Власти ЦАР передали продуктовые пайки для беженцев в Чаде
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 19 сентября. Правительство Центральноафриканской Республики отправило гуманитарную помощь в чадские лагеря беженцев.

В состав продовольственных наборов вошли мешки с зерновыми культурами, рыбные консервы, мука, сахар и бутыли с растительным маслом. Груз раздали беженцам в Маро и Долохо.

Люди поблагодарили руководство ЦАР за оказанную поддержку:

«Спасибо за патриотический поступок! Правительство Центральноафриканской Республики не говорит, оно делает! Мы признательны».

Между странами сохраняются хорошие отношения, несмотря на недавний инцидент со вторжением чадской авиации. Ранее, 5 сентября, население префектуры Муан-Сидо на северо-западе ЦАР испугалось появления в небе истребителей, отрабатывающих учебные бомбометательные маневры.

Самолеты совершили несколько заходов прямо над джунглями, где производили сельскохозяйственные работы местные жители. Некоторое время после того, как они улетели, люди продолжали прятаться, опасаясь, что авиаудар произойдет в любой момент.

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африка цар чад
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