«Единая Россия» получает на выборах в Госдуму 38,68% голосов после обработки 9% протоколов

Москва, 19 сентября. ЦИК объявил первые предварительные результаты выборов депутатов Государственной думы.

По результатам обработки 9% протоколов партия «Единая Россия» набирает 38,68% голосов, КПРФ — 25,11% голосов, ЛДПР — 9,59%, «Новые люди» — 7,89%, «Справедливая Россия» — 7,89%, «Партия пенсионеров» — 3,12%. Остальные участвовавшие в выборах политические партии набирают от 1,59% («Коммунисты России») до 0,16% («Гражданская платформа»).

Ранее сообщалось о завершении процедуры голосования на всех участках в России. Последними закрылись избирательные пункты в Калининградской области в 20:00 по местному времени. Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. За процессом голосования наблюдали около 250 тысяч человек. Итоги подведут не раньше 20 сентября.