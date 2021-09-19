Активисты ЦАР провели пресс-конференцию по борьбе с распространением ложной информации

Банги, 19 сентября. Центральноафриканские активисты провели пресс-конференцию для СМИ. Лидеры общественного мнения осудили антироссийские вбросы, опубликованные изданием Corbeau news.
Один из спикеров мероприятия, Евлоги Кои, раскритиковал руководство ангажированного СМИ за распространение клеветнических материалов:
«Целью они несут только дестабилизацию страны и порчу репутации правительства. Фейки содержат ложь и унизительные обвинения. Сайт Далемета Патрика (глава Corbeau News — прим. ФАН.) занимается чем угодно, кроме журналистики. Их главная роль и основная специализация — оправдание терроризма и преступлений.
Они игнорируют все нормы СМИ.
Я призываю репортеров быть честными и взять на себя ответственность нести цетральноафриканцам послание мира. Это жизненно важно для всеобщего примирения и возвращения спокойствия в ЦАР».
Также он заявил о необходимости моментального разоблачения сфабрикованных материалов:
«Дезинформации не место в нашей стране. Corbeau News возглавляет известный фальсификатор, изгнанный из компании Telecel за растрату денег, кражу телефонов и махинации с кредитами. Он провел два года во французской тюрьме, после чего сбежал в Канаду».
Ранее центральноафриканские СМИ написали коллективную жалобу на ангажированное издание. Они требуют справедливого наказания для обманщиков.