Банги, 19 сентября. Центральноафриканские активисты провели пресс-конференцию для СМИ. Лидеры общественного мнения осудили антироссийские вбросы, опубликованные изданием Corbeau news.

Один из спикеров мероприятия, Евлоги Кои, раскритиковал руководство ангажированного СМИ за распространение клеветнических материалов:

«Целью они несут только дестабилизацию страны и порчу репутации правительства. Фейки содержат ложь и унизительные обвинения. Сайт Далемета Патрика (глава Corbeau News — прим. ФАН.) занимается чем угодно, кроме журналистики. Их главная роль и основная специализация — оправдание терроризма и преступлений.

Они игнорируют все нормы СМИ.

Я призываю репортеров быть честными и взять на себя ответственность нести цетральноафриканцам послание мира. Это жизненно важно для всеобщего примирения и возвращения спокойствия в ЦАР».