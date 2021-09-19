Выборы-2021: что политологи говорят о первых итогах трехдневного голосования

В России завершились трехдневные выборы в Государственную думу VIII созыва, наряду с которыми россияне выбирали глав регионов, а также депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти.

В ожидании итоговых результатов голосования ФАН поговорил с экспертами и узнал их первичную оценку прошедших выборов.

Масштаб и реальность вбросов

Несмотря на информационный ажиотаж, официально подтвердились лишь 12 случаев вбросов избирательных бюллетеней в восьми субъектах страны, о чем заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Такие цифры могут свидетельствовать о том, что проблем с легитимностью голосования практически не было, однако подобные грубые нарушения необходимо жестко пресекать.

«В целом, на мой взгляд, были попытки создать образ того, что вокруг этих выборов много нарушений, разного рода фальсификаций и вбросов. Тем не менее если внимательно приглядеться ко всей этой ситуации, то становится очевидно, что это были фейки и, грубо говоря, попытка создать ажиотаж с точки зрения того, что на выборах якобы присутствовал масштабный элемент фальсификации и махинации, — рассуждает политический аналитик Роман Романов. — Важно понимать, что все-таки на этих выборах пытались мухлевать. В первую очередь это связано с политикой некоторых кандидатов и партий. Таким образом они пытались выслужиться в глазах центральной власти и продемонстрировать, что они являются более конкурентоспособными, чем их коллеги из других регионов и даже из центра, столицы или Санкт-Петербурга».

Все, что предложила оппозиция в этом году, отмечает Романов, — это голосовать не за одну из представленных партий, а против партии власти. Как прогнозирует аналитик, следующий цикл работы Государственной думы РФ приведет к большой перестройке оппозиционного движения в стране, а многие крупные и системные компании ждет довольно жесткий кризис.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Хорошие показатели явки

Если об итоговом результате выборов мы можем пока догадываться, то данные по явке на избирательные участки точны и говорят сами за себя: на момент окончания голосования показатель составил 45%.

«Явка крайне большая по стране, может быть, даже больше, чем ожидалось и предсказывалось. В Петербурге явка меньше, но это традиционная особенность этого города. К тому же у его жителей более высокий уровень жизни, чем в целом по стране, и они не видят причин что-либо менять. А еще тут не было электронного голосования, как в Москве, крайне удобного нововведения», — делится мнением политолог Дмитрий Солонников.

Об актуальности и потенциале этой технологии высказывается и заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Владимир Журавлев. Он считает, что цифровая платформа должна стать эффективным дополнением к традиционной форме голосования с помощью бюллетеней.

«Мы видим, что ЦИК России постепенно это делает: сначала было три региона, сейчас уже семь. Для меня в этом плане показатель, конечно, Москва: показатель того, что эта задействованная технология все-таки не вызывает недоверия, раз нет замечаний и жалоб, а это самый главный фактор для того, чтобы распространять ее более широко. Если не на следующий цикл, то хотя бы через цикл сделать это практически повсеместно. Но в добавление к голосованию на избирательных участках», — говорит Владимир Журавлев.

Провал «Умного голосования»

Что касается стратегии несистемной оппозиции, эксперты отмечают, как разрозненно в этом году действовали ее структуры и представители. Попытки создать систему координации избирателей — вроде платформы «Умное голосование» — провалились в информационном пространстве и не нашли отклика у широкого круга избирателей.