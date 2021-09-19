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Сериал про Средиземье получит саундтрек от композитора «Властелина колец»

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 21:04
Общество
Сериал про Средиземье получит саундтрек от композитора «Властелина колец»
pixabay.com

Лос-Анджелес, 19 сентября. Композитор Говард Шор вернется к работе над саундтреком во вселенной «Властелина колец» для сериала про Средиземье от стриминг-сервиса Amazon.

Сериал по трилогии «Властелин колец» продолжает обрастать новыми подробностями на фоне съемочного процесса. Недавно проект определился с композитором для масштабного фэнтези. Саундтреками сериала займется оскароносный Шор, чья музыка звучала не только в оригинальной экранизации романа Джона Толкина, но и в трилогии «Хоббит», а также в триллере «Молчание ягнят». Об этом сообщает издание Deadline.

Бюджет сериала составил внушительные 465 млн долларов лишь за первый сезон. Таким образом проект по «Властелину колец» завоевал статус самого дорогого в истории телевидения. При этом сотрудничество Amazon c Шором остается под вопросом.

Недавно в прокат вышел научно-фантастический блокбастер «Дюна» Дени Вильнева. Экранизация романа Фрэнка Герберта побила рекорд предпродаж билетов в России за период пандемии.

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amazon сериал властелин колец
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