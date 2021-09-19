Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 22:20
22:14
Общество
Партия «Родина» обратится в ЦИК из-за возможных нарушений во время выборов
21:57
Политика
Володин набирает более 75% на выборах в Саратовском одномандатном округе
21:55
Политика
Дегтярев лидирует на выборах главы Хабаровского края с 57,64% голосов
21:55
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке
21:54
Политика
Политолог Киреев объяснил слова Памфиловой о нарушениях на выборах в Петербурге
21:42
Общество
Политтехнолог Таннер поделился мнением, кто будет и кого не будет в новой Госдуме
21:41
Политика
Максим Шугалей лидирует на выборах в ЗакС Петербурга по своему округу
21:40
Политика
«Единая Россия» лидирует в Красноярском крае после подсчета 25% голосов
21:33
Общество
Ночь выборов в Петербурге: эксперты подводят итоги трехдневного голосования
21:30
Политика
Избирком Новосибирской области обнародовал результаты выборов после обработки 38,43% протоколов
Все новости

Министры обороны Иордании и Сирии провели переговоры впервые за 10 лет
Весь мир
Министры обороны Иордании и Сирии провели переговоры впервые за 10 лет
ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;  /  Степан Яцко

Амман, 19 сентября. Министр обороны Иордании Бишер аль-Хасауна принял в столице королевства своего сирийского коллегу Али Абдаллу Айюба. Встреча глав оборонных ведомств состоялась впервые с 2011 года, когда в арабской республике началась война.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся взаимных интересов двух государств, в том числе координацию усилий по обеспечению безопасности общей границы, ситуацию в сирийской провинции Деръа, борьбу с терроризмом, контрабандой и наркотрафиком. По итогам министры подчеркнули необходимость тесного сотрудничества и проведения дальнейших консультаций в указанных областях.

После начавшихся в 2011 году боевых действий в Сирии Иордания начала оказывать поддержку боевикам так называемой вооруженной оппозиции на юге страны, что вызвало протест у официального Дамаска и заметно ухудшило отношения между двумя странами. Впоследствии королевство в составе возглавляемой США коалиции приняло участие в нанесении авиаударов по позициям «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на территории арабской республики, что юридически являлось нарушением ее суверенитета.

Также усилению напряженности между странами-соседями способствовало размещение американского контингента на базе Эт-Танф в районе иордано-сирийской границы, где военнослужащие Соединенных Штатов занимаются подготовкой боевиков. Несмотря на то, что в последнее время Амман изменил свою политику в отношении Дамаска, страны практически не поддерживали контактов на высоком уровне, не считая четырехсторонней встречи глав энергетических ведомств Иордании, Сирии, Египта и Ливана в сентябре. На ней стороны договорились о поставках газа и электричества страдающему от кризиса Бейруту при содействии Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Министры обороны Иордании и Сирии провели переговоры впервые за 10 лет
сирия иордания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru