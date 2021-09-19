Министры обороны Иордании и Сирии провели переговоры впервые за 10 лет

Амман, 19 сентября. Министр обороны Иордании Бишер аль-Хасауна принял в столице королевства своего сирийского коллегу Али Абдаллу Айюба. Встреча глав оборонных ведомств состоялась впервые с 2011 года, когда в арабской республике началась война.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся взаимных интересов двух государств, в том числе координацию усилий по обеспечению безопасности общей границы, ситуацию в сирийской провинции Деръа, борьбу с терроризмом, контрабандой и наркотрафиком. По итогам министры подчеркнули необходимость тесного сотрудничества и проведения дальнейших консультаций в указанных областях.

According to @AlMamlakaTV: Syrian Minister of Defence visited #Jordan and met Jordanian Cheif of Staff and discussed joint counter-terrorism efforts and drug smuggling through border#Syriahttps://t.co/A3HLXagYDQ — Suhail AlGhazi (@putintintin1) September 19, 2021

После начавшихся в 2011 году боевых действий в Сирии Иордания начала оказывать поддержку боевикам так называемой вооруженной оппозиции на юге страны, что вызвало протест у официального Дамаска и заметно ухудшило отношения между двумя странами. Впоследствии королевство в составе возглавляемой США коалиции приняло участие в нанесении авиаударов по позициям «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на территории арабской республики, что юридически являлось нарушением ее суверенитета.

Также усилению напряженности между странами-соседями способствовало размещение американского контингента на базе Эт-Танф в районе иордано-сирийской границы, где военнослужащие Соединенных Штатов занимаются подготовкой боевиков. Несмотря на то, что в последнее время Амман изменил свою политику в отношении Дамаска, страны практически не поддерживали контактов на высоком уровне, не считая четырехсторонней встречи глав энергетических ведомств Иордании, Сирии, Египта и Ливана в сентябре. На ней стороны договорились о поставках газа и электричества страдающему от кризиса Бейруту при содействии Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.