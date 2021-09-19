Ночь выборов в Петербурге: эксперты подводят итоги трехдневного голосования

Избирательные участки в Москве и Санкт-Петербурге, согласно закону, закрылись ровно в 20:00, трехдневный процесс голосования завершился. В 2021 году россияне избирали новый парламент, а жители Петербурга — еще и Законодательное собрание, а также двух муниципальных депутатов. Общее впечатление экспертов — явка невысокая; Петербургу как культурной столице очень не хватает электронного голосования; нарушения были, с этим надо разбираться. Но главное — выборы состоялись.

О том, что голосование завершилось, заявил, открывая «Ночь избранных», первый заместитель рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за избирательным процессом Александр Малькевич. В экспертном круглом столе приняли участие политтехнолог Андрей Таннер, политолог, член ОП Петербурга Дмитрий Солонников, редактор издания «Бездуховности» Олег Мухин. К дискуссии подключились председатель петербургского отделения Союза журналистов РФ, член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Шерих, а также председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин.

Как отметил Дмитрий Солонников, пока явка по Петербургу — около 35%, но после подсчета последних данных она будет повышаться. Отметим, последние данные горизбиркома по явке пока только на 18:00.

Дмитрий Шерих рассказал, как на некоторых участках нарушались права журналистов, как с такими ситуациями боролись. Один из инцидентов, например, касался корреспондента издания «Невские новости», которого не пускали на участок.

Солонников отметил, что три дня голосования — это непривычно: у людей могли просто сдавать нервы.

Федеральное агентство новостей /

В ходе прямого включения с «Ночи избранных» из Москвы вышел в эфир журналист Евгений Попов, который принимал участие в выборах в Госдуму.

«Если его изберут, непонятно, как часто будет выходить программа «60 минут», — пошутил Александр Малькевич.

Один из самых популярных фейков по Петербургу — заявления о «пачках» бюллетеней, которые якобы вбрасывали, рассказал Малькевич. Он объяснил, что «пачки» возникали, поскольку у петербургских избирателей на руках было от четырех до пяти бюллетеней.

Малькевич попросил экспертов сказать, какой был главный сюрприз этой кампании.

«Никаких сюрпризов, на мой взгляд, не произошло, — ответил Андрей Таннер. — Ни плохих, ни хороших. Кампания лично для меня прошла без сюрпризов».

Федеральное агентство новостей /

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Александр Ходачек также поделился впечатлениями.

«На эти выборы повлияли пандемия и цифровизация», — отметил он.

По словам Ходачека, видеомониторинг, социальные сети и Telegram-каналы создали уникальную ситуацию: практически мгновенная реакция избиркомов на нарушения.

«Кроме того, большое количество новых партий, большое количество кандидатов — все это вызывало некоторые сложности», — отметил эксперт.

О том, какое впечатление произвел процесс трехдневного голосования в Петербурге, ранее на брифинге рассказали международные наблюдатели, которые работали на выборах в нашем городе. В медиацентре выступили эксперты из Италии — аналитики ассоциации ASRIE Джулиано Бифольки и Сильвия Болтук, а также уполномоченный по правам человека Узбекистана Феруза Эшматова.

Джулиано Бифольки и Сильвия Болтук оценили и меры безопасности, и защиту от коронавируса, особенно систему видеонаблюдения.

Федеральное агентство новостей /

По словам Сильвии Болтук, цифровые технологии, применяемые на выборах России, более развиты, чем в Италии, где, по ее словам, нет ни видеонаблюдения на участках, ни онлайн-голосования. Она также отметила, что в ее стране нет такого удобного для пожилых людей формата, как голосование на дому.

«Очень активны наблюдатели, — заявила Феруза Эшматова. — Было интересно посмотреть, как работает система КОИБ, она очень упрощает процесс подсчета голосов».

Корреспондент ФАН задал экспертам вопрос, заметили ли они какие-то нарушения, тем более что в СМИ такая информация фигурирует.

Бифольки ответил, что посетил разные избирательные участки в нескольких районах Петербурга, но нарушений не заметил. Другие эксперты тоже не стали акцентировать внимание на этой теме.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала петербургский избирком. Памфилова потребовала принять меры в отношении тех, по чьей вине допущены нарушения.

Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября. Петербуржцы выбирали депутатов Госдумы и Законодательного собрания города. Также в двух округах прошли выборы муниципальных депутатов. Первые данные экзитполов были официально обнародованы в 21:00 по московскому времени.