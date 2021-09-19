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Встреча российских властей и металлургов не привела к принятию решения по налогам

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 20:56
Экономика
Встреча российских властей и металлургов не привела к принятию решения по налогам
Пресс-служба ПАО «Северсталь»

Москва, 19 сентября. Вице-премьер России Андрей Белоусов провел встречу с представителями компаний горно-металлургического сектора, Темой обсуждения стали изменения налоговой политики.

Однако мероприятие не привело к выработке окончательного решения в отношении базового варианта налоговых изъятий. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в нескольких источниках. Минфин предложил компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года.

«Продолжился конструктивный разговор, сверяются позиции, вырабатываются взаимоприемлемые решения», — сообщил изданию официальный представитель «Северстали».

На следующей неделе запланировано обсуждение с главой Минприроды Александром Козловым представленного правительством механизма взимания НДПИ и тех рисков, которые в связи с его уплатой могут возникнуть у природопользователей.

Минприроды РФ и эксперты отрасли обращения с отходами ранее отклонили идею Минсельхоза об отсрочке внедрения норматива утилизации отходов. Программа должна заработать в 2022 году.

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