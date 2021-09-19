Генсек ООН призвал США и Китай отказаться от противоречий, ведущих к холодной войне

Нью-Йорк, 19 сентября. Обострение противоречий между Соединенными Штатами и Китаем грозят миру началом новой холодной войны. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Дипломат уверен, что новая холодная война будет гораздо страшнее и опаснее прошлой. Никто не может точно назвать, какие риски это принесет миру. Они начинаются от вероятности «раздвоения» мировой экономики и появления «конфликтующих военных доктрин» до разных стратегий развитий искусственного интеллекта, отмечает Гутерреш.

«Я считаю, что складывающаяся ситуация, когда мы движемся к двум полностью конфронтационным странам, опасна для всего мира», — подчеркнул генсек.

Представитель ООН призвал США и Китай отказаться от противоречий, которые ведут к началу холодной войны. В прошлом столетии она была гораздо проще в управлении, чем в современном мире, резюмировал Гутерреш.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что новая холодная война между США и Китаем может поглотить весь мир. Американский президент Джо Байден ведет разрушающую внешнюю политику и продолжает вбивать клин между Пекином и Вашингтоном, констатировал дипломат.