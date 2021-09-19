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Выборы президента в Сомали оказались под угрозой срыва после снижения влияния племен
Весь мир
Выборы президента в Сомали оказались под угрозой срыва после снижения влияния племен
wikipedia.org  /  ShiningStarSomalia1960/CC BY-SA 3.0

Национальная консультативная конференция завершилась в Сомали решением разделить между старейшинами племен и регионами в сотрудничестве с Федеральной избирательной комиссией (ФИК) отбор делегатов, которые потом выбирают депутатов нижней палаты парламента.

Однако новый механизм может спровоцировать очередной политический кризис, повлиять на проведение президентских выборов или перерасти в вооруженный конфликт. Старейшины племен сочли предложение преднамеренным ограничением их роли при избрании Народной палаты, поскольку ранее это являлось исключительной прерогативой лидеров кланов без участия других сторон.

Союз потенциальных кандидатов в президенты также отверг предложенный механизм, заявив, что шаг противоречит как временной Конституции, так и предыдущим политическим соглашениям о проведении голосования. В течение последних двух десятилетий старейшины племен определяли делегатов, назначающих 275 депутатов нижней палаты парламента, которые участвуют в избрании президента Сомали.

Наперекор обычаю

Совет старейшин племени счел необоснованным сокращение собственной роли в отборе делегатов кланов. По их мнению, решение консультативной конференции создаст новые препятствия для выборов в Народную палату, которая разделяет политические позиции с действующим с момента формирования первого переходного правительства в 2001 году правилом 4.5 (четыре больших и маленькое).

Норму ввели в качестве стандарта разделения власти. Так, четырем основным сомалийским племенам отдают полную долю, а остальные кланы коллективно разделяют половину. Однако новый механизм оттеснит в сторону роль зарегистрированных правительством 135 старейшин, чем отменит их важность на выборах в Народную палату.

Кроме того, лидеры кланов не вмешивались в избрание Сената, который администрируют регионы. Примечательно, что именно старейшины разрешали споры и вооруженные конфликты между племенами после распада центрального правительства в 1991-м.

Провокационное решение

Избирательный механизм, достигнутый консультативной конференцией, вывел политические разногласия внутри страны на новый виток. Вооруженные конфликты почти вспыхивают между делящими место в парламенте племенами, поскольку некоторые главы регионов пытаются фальсифицировать процесс для одних кланов за счет других. Часто звучат обвинения в многолетней монополизации и призывы уважать принцип ротации без мошенничеств.

Не представленные на протяжении долгого времени племена в парламенте сразу заявили, что не примут результаты выборов, если другие попытаются доминировать. Кроме того, предоставление регионам, точнее гражданскому сообществу, роли в процессе отбора делегатов равносильно провокации политических разногласий между кланами по поводу права за место в законодательном органе.

Опасения подделки

Партия Haldoor Party предупредила, что вовлечение других сторон может привести к серьезным фальсификациям на выборах в Народную палату. Консультативная конференция использует в собственных интересах уход премьера Мохамеда Хусейна Робле от «любых разногласий, которые могут задержать избирательный процесс».

Избрание сенаторов, которые контролировали регионы, омрачили мошенничество и преднамеренный пропуск некоторых кандидатов в окончательный список предвыборной гонки. Это вызвало опасения, что фальсификации могут повториться, если принять новый механизм для Народного собрания, который даст главам Джубаленда,  Пунтленда, ХиршабеллеЮго-Западного Сомали и Галмудуга роль в отборе делегатов.

В этом контексте Союз потенциальных кандидатов на президентский пост выступил против решения консультативной конференции, полагая, что нововведение приведет к значительным манипуляциям на выборах и к мошенничеству. Кроме того, объединение подчеркнуло важность роли старейшин племен в процессе отбора делегатов, как и на предыдущих голосованиях.

Дату избрания национального лидера еще не назначили, несмотря на истечение срока полномочий действующего сомалийского президента Мохамеда Абдуллахи 8 февраля. Если главы кланов, учитывая их фактическое влияние по сравнению с политическими партиями, решат бойкотировать выборы, тогда процесс окончательно застопорится.

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