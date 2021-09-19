The Baltic Word: учения «Запад-2021» стали ответом на расширение НАТО на восток

Вильнюс, 19 сентября. Страны НАТО поспешили осудить стратегические учения «Запад-2021», но забыли о собственных маневрах, пишут литовские СМИ.

Учения «Запад-2021» вызвали острую реакцию у государств Балтийского региона и НАТО. Однако западные политики во время своей критики «забывают» о многочисленных военных тренировках Североатлантического альянса вблизи российских границ, пишет издание The Baltic Word.

«НАТО давно развернула свою военную инфраструктуру и свою деятельность в новых государствах-членах и приблизилась к границам России», — отметили авторы материала.

Во время маневров Альянса РФ открыто изображается в виде агрессора. Деятельность НАТО в Европе со стороны выглядит как подготовка к крупномасштабному наступлению и попытка оказать давление на страны по соседству, уверены журналисты. В связи с этим Москва попросту обязана предпринимать ответные меры на подобные выпады. Учения «Запад-2021» стали ответом России на продвижение Альянса на восток, резюмировали в The Baltic Word.

Пять стран НАТО ранее приняли решение отказаться от разведывательных полетов вблизи российских границ во время учений «Запад-2021». Такая позиция была встречена критикой со стороны издания Washington Examiner. В СМИ обвинили ряд государств в «трусости».