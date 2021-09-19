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Высокие цены на газ привели к закрытию энергетических компаний в Великобритании
Экономика
Высокие цены на газ привели к закрытию энергетических компаний в Великобритании
pixabay.com

Лондон, 19 сентября. Пять небольших энергетических компаний Великобритании за последние полтора месяца были вынуждены прекратить работу из-за очень высоких цен на газ, сообщает BBC.

Еще как минимум четыре могут сообщить о банкротстве на следующей неделе. С начала текущего года в Великобритании работало порядка 70 энергетических компаний. К концу года их может остаться около 10, следует из прогнозов аналитиков. Небольшие операторы оказались не в состоянии обеспечивать энергией своих клиентов — цены на газ с начала года выросли в 3,5 раза, а с начала августа — на 70%.

В то же время прежний уровень сохранили фиксированные розничные цены топлива. В результате малые компании обращаются к крупным операторам, чтобы те перекупили их активы и продолжили обслуживать клиентов.

Министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг провел порядка 20 встреч с представителями предприятий.

Скачок газовых цен на региональном рынке также привел к сокращению ассортимента на полках мясных магазинов в Соединенном королевстве.

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