Большинство граждан Туниса поддержали лидера республики

Тунис, 19 сентября. Опрос общественного мнения в североафриканской республике показал, что подавляющее большинство граждан намерены голосовать за действующего президента Каиса Саида на предстоящих выборах главы государства.

Исследование проведено фондом Sigma Conseil в сотрудничестве с газетой Al Maghrib. Оно осуществлялось с 9 по 16 сентября на выборке из 1983 человек.

Опрос показал, что за Каиса Саида готовы отдать свой голос 90,1% респондентов. Далее идут лидер «Свободной конституционной партии» Абир Мусса (2,3%) и журналист Сафи Саид (1,5%).

По результатам исследования, 72% тунисцев выразили доверие нынешнему президенту. 71,7% уверены, что страна находится на правильном пути.

Что касается парламентских выборов, то за «Свободную конституционную партию» намерены отдать голоса около 34% граждан. 26,1% опрошенных готовы поддержать движение Каиса Саида, если такое сформируется.

ФБА «Экономика сегодня» / Василий Иваненко, Андрей Рост

Рейтинг «Ан-Нахды», связанной с «Братьями-мусульманами» (запрещено в РФ), заметно упал. Популярность правящего блока составила 12,1%.

Опрос проведен спустя несколько недель после решения президента отправить в отставку правительство и заморозить работу парламента, который контролировался исламистами. Недавно Каис Саид допустил вероятность внесения поправок в конституцию страны, принятую в 2014 году.

Незадолго до произошедших в конце июля событий, агентство Sigma Conseil выявило рекордный уровень пессимизма среди тунисцев. Тогда недовольство лидером «Ан-Нахды» Рашидом аль-Ганнуши достигло 89%.

Аналитики также отмечают падение интереса населения к исламистскому движению. Это связывают с тем, что за последние годы граждане республики утратили доверие к аффилированным с «Братьями-мусульманами» партиям, возлагая на них ответственность за социально-экономический кризис в стране.