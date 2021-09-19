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Президент Сирии подписал указ о денежных выплатах инвалидам войны

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 21:02
Весь мир
Президент Сирии подписал указ о денежных выплатах инвалидам войны
twitter.com  /  @Presidency_Sy

Дамаск, 19 сентября. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад издал указ о выделении единовременной финансовой помощи силовикам, получившим инвалидность в ходе боевых действий с 2011 года. Под программу субсидий подпадают выходцы из армии, сил внутренней безопасности и Национальных сил обороны.

Субсидии должен распределять объединенный комитет проекта «Раненые на Родине». Каждый раненый с инвалидностью от 70% до 100% получит выплату в размере 200 тысяч сирийских фунтов (159 долларов), а при инвалидности с тяжестью от 40% до 60% — 150 тысяч фунтов (119 долларов).

Вооруженный конфликт на территории САР протекает с 2011 года. Боевые действия развернулись между сирийской армией и боевиками из террористического «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), а также иных радикальных религиозных и сепаратистских группировок.

Благодаря помощи России в борьбе с терроризмом по официальной просьбе Дамаска правительство вернуло себе большую часть утраченных территорий, однако в настоящий момент неподконтрольным власти остается ряд регионов на севере и востоке Сирии.

По данным ООН, за 10 лет конфликта Сирия потеряла около 400 тысяч человек убитыми, и еще до 200 тысяч считаются пропавшими без вести. Миллионы сирийцев покинули страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия асад
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