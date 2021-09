Предвыборный план Трюдо может стоить ему кресла премьер-министра Канады

Оттава, 19 сентября. Джастин Трюдо призывает либеральных избирателей консолидироваться накануне предстоящего голосования в ходе досрочных парламентских выборов, которые состоятся 20 сентября.

Премьер-министр Канады Трюдо и его основной политический соперник, лидер Консервативной партии Эрин О'Тул обратились к своим сторонникам с призывом сплотить ряды перед решающим голосованием, которое состоится уже в понедельник.

В ходе предстоящих выборов будет избран новый парламент страны, который, в свою очередь, займется формированием правительства. Возглавляемая премьером Трюдо Либеральная партия рискует проиграть в той политической игре, которую партийные стратеги еще месяц назад считали выигрышной.

Джастин Трюдо 15 августа объявил о решении провести досрочные выборы в парламент. На тот момент рейтинг правящей партии, которая имела большинство мест в законодательном органе страны, был высок — во многом благодаря успешной кампании вакцинации против COVID-19, которую проводило правительство Трюдо. Канада постепенно готовилась к снятию связанных с пандемией ограничений, экономика оживала. Социологические опросы свидетельствовали о высоком уровне общественной поддержки премьер-министра и его партии.

На этом фоне в Либеральной партии начали жалеть о том, что до следующих парламентских выборов остается целых два года, ведь если бы они проходили сейчас, то либералам было бы гарантировано парламентское монобольшинство и им больше не пришлось бы договариваться с оппозицией по ключевым вопросам политической повестки. И тогда у партийных стратегов родился гениальный план: провести досрочные парламентские выборы и на волне последних успехов получить конституционное большинство в парламенте.

Global Look Press/Keystone Press Agency / © Adrian Wyld

Сказано — сделано и уже 15 августа премьер-министр заявляет о том, что боится не успеть в оставшиеся два года на посту восстановить страну от последствий пандемии и объявляет о проведении досрочных выборов, которые состоятся 20 сентября.

Ставки были сделаны, политическая жизнь в стране забурлила.

Очень быстро выяснилось, что план Либеральной партии, который так хорошо выглядел на бумаге, имеет существенный изъян. Оказалось, что политические противники либералов не согласны играть роль безмолвных статистов в срежиссированной пьесе под названием «Досрочные выборы», а прекрасно понимают суть происходящего и сами готовы исполнить главную роль.

Оппозиционная Консервативная партия моментально обвинила Трюдо и либералов в стремлении провести выборы в условиях действующего локдауна и начавшегося роста заболеваемости COVID-19. Попутно оппозиция объясняла гражданам, что никакой насущной потребности в проведении голосования нет, так как нынешний созыв законодателей полностью справляется со своими обязанностями, а все происходящее является лишь потаканием политическим амбициям премьера Трюдо, что никак не характеризует его в качестве ответственного политика.

Justin Trudeau’s planning an election in the middle of a pandemic because he’s focused on politics. It’s time we had a Prime Minister planning an economic recovery focused on Canadians. We’re ready. https://t.co/AW1l2XQsUq

И эта агитация попала точно в цель, тем более, что крыть либералам было нечем: официальная причина проведения выборов, озвученная Трюдо, не могла удовлетворить никого.

Трюдо оказался заложником собственной политики: в то время, как в стране до сих пор действует локдаун, что вызывает массовые протесты населения, проводить выборы не совсем уместно. Ведь если гражданам можно прийти на участки для голосования, значит коронавирус не такой уж и опасный, как об этом говорит правительство, а значит необходимость в жестких ограничительных мерах, на которых настаивает правительство, отсутствует.

С другой стороны, если вирус COVID-19 действительно так опасен, как об этом заявляют власти, то проведение выборов может поставить под угрозу здоровье и жизнь многих тысяч канадцев. И все это делается в угоду личным амбициям премьер-министра.

Все это совпало с начавшимся ростом случаев COVID-19 и выводом войск из Афганистана, когда правительство и премьер-министр должны были решать актуальные проблемы, возникшие перед страной, а не тратить силы на проведение предвыборной кампании. Не говоря уже о том, что на проведение выборов необходимо потратить порядка 600 млн долларов, что воспринимается гражданами Канады, экономика которой была затронута последствиями пандемии, как деньги, выброшенные на ветер.

Global Look Press / Justin Tang / Keystone Press Agency

Не обошлось и без скандалов: сразу двое членов Либеральной партии, которые участвуют в выборах, оказались замешаны в скандалах, связанных с сексуальными домогательствами. Кандидат от юго-западного Онтарио Радж Сайни получил ряд обвинений в неподобающем поведении по отношению к молодым сотрудницам Либеральной партии, которые произошли в течение шести лет его пребывания на посту. Согласно сообщению источников, речь идет о четырех случаях, когда Сайни якобы делал нежелательные сексуальные действия или неуместные комментарии. Сам Сайни заявил, что он никогда не вел себя неподобающим образом по отношению к персоналу. Несмотря на обвинения, партия поддержала выдвижение Сайни по его избирательному округу.

Меньше повезло кандидату от Спадины-Форт-Йорка Кевину Вуонгу, которому было предложено «приостановить» свою кампанию после того, как партия узнала о выдвинутых против него обвинениях в сексуальных домогательствах.

Он уточнил, что партия не знала об этом обвинении до 16 сентября, когда газета «Торонто Стар» опубликовала связанный с этим материал.

Стоит ли говорить, что это не прибавило популярности Либеральной партии среди избирателей? Дошло до того, что в ходе одного из выступлений в рамках предвыборной кампании Трюдо закидали щебнем.

Помимо проблем, с которыми партия действующего премьер-министра столкнулась в ходе избирательной кампании, она получила еще один неприятный сюрприз в виде обновленной Консервативной партии, которая учла предыдущий опыт и в 2020 году избрала нового лидера — 48-летнего бывшего военного летчика Эрина О'Тула, который в своей кампании сделал ставку на средний класс и более умеренную часть консерваторов, что позволило Консервативной партии перехватить электоральную инициативу у Либералов.

Последние социологические опросы показывают, что Консервативную партию поддерживают 33% избирателей, в то время, как о поддержке Либеральной партии заявили 32% респондентов.

Еще больше избирательную ситуацию осложняет наличие конкурентов у каждой из двух основных партий: для либералов это леволиберальная «Новая демократическая партия», которую возглавляет Джагмит Сингх, а для Консерваторов конкуренцию составляет «Народная партия Канады», которая считается правопопулистской. Обе эти партии могут отобрать часть голосов у основных конкурентов, однако раскол в стане либералов существенно нагляднее — согласно последним социологическим исследованиям, НДП Джагмита Сингха набирает около 20% голосов избирателей. Несомненно, в ином раскладе подавляющее большинство этих избирателей отдало бы свои голоса за партию Трюдо.

Хотя Народная партия, основную поддержку которой оказывают противники вакцинации, «откусывает» электоральный кусок у Консерваторов, ее доля в общей картине не так велика: несмотря на то, что О'Тул поддерживает вакцинацию, он неоднократно заявлял, что прививка — дело добровольное, в отличие от позиции Трюдо, правительство которого ввело в стране обязательную вакцинацию от COVID-19.

В связи с этим и Трюдо и О'Тул призвали избирателей «не размениваться по мелочам», а голосовать за их политические силы.

В свою очередь Джагмит Сингх продемонстрировал, что его партия не собирается сдавать своих позиций.

"We just heard Mr. Trudeau and Mr. O'Toole argue about who is worse and honestly, it's a tough question to answer. Let me tell you, you're not stuck with these two. Better is possible." - NDP Leader Jagmeet Singh #cdnpoli https://t.co/L3nCNkaBhO pic.twitter.com/tWE4IgYUGg