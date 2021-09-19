Предвыборный план Трюдо может стоить ему кресла премьер-министра Канады

Оттава, 19 сентября. Джастин Трюдо призывает либеральных избирателей консолидироваться накануне предстоящего голосования в ходе досрочных парламентских выборов, которые состоятся 20 сентября.

Премьер-министр Канады Трюдо и его основной политический соперник, лидер Консервативной партии Эрин О'Тул обратились к своим сторонникам с призывом сплотить ряды перед решающим голосованием, которое состоится уже в понедельник.

В ходе предстоящих выборов будет избран новый парламент страны, который, в свою очередь, займется формированием правительства. Возглавляемая премьером Трюдо Либеральная партия рискует проиграть в той политической игре, которую партийные стратеги еще месяц назад считали выигрышной.

Головокружение от успехов

Джастин Трюдо 15 августа объявил о решении провести досрочные выборы в парламент. На тот момент рейтинг правящей партии, которая имела большинство мест в законодательном органе страны, был высок — во многом благодаря успешной кампании вакцинации против COVID-19, которую проводило правительство Трюдо. Канада постепенно готовилась к снятию связанных с пандемией ограничений, экономика оживала. Социологические опросы свидетельствовали о высоком уровне общественной поддержки премьер-министра и его партии.

На этом фоне в Либеральной партии начали жалеть о том, что до следующих парламентских выборов остается целых два года, ведь если бы они проходили сейчас, то либералам было бы гарантировано парламентское монобольшинство и им больше не пришлось бы договариваться с оппозицией по ключевым вопросам политической повестки. И тогда у партийных стратегов родился гениальный план: провести досрочные парламентские выборы и на волне последних успехов получить конституционное большинство в парламенте.

Global Look Press/Keystone Press Agency / © Adrian Wyld

Сказано — сделано и уже 15 августа премьер-министр заявляет о том, что боится не успеть в оставшиеся два года на посту восстановить страну от последствий пандемии и объявляет о проведении досрочных выборов, которые состоятся 20 сентября.

«Решения, которые ваше правительство принимает прямо сейчас, определят будущее, в котором вырастут ваши дети и внуки. Итак, в этот решающий, важный момент, кто бы не хотел высказаться? Кто бы не хотел получить свой шанс помочь решить, куда пойдет наша страна дальше?», — сказал премьер.

Ставки были сделаны, политическая жизнь в стране забурлила.

Гладко было на бумаге

Очень быстро выяснилось, что план Либеральной партии, который так хорошо выглядел на бумаге, имеет существенный изъян. Оказалось, что политические противники либералов не согласны играть роль безмолвных статистов в срежиссированной пьесе под названием «Досрочные выборы», а прекрасно понимают суть происходящего и сами готовы исполнить главную роль.

Оппозиционная Консервативная партия моментально обвинила Трюдо и либералов в стремлении провести выборы в условиях действующего локдауна и начавшегося роста заболеваемости COVID-19. Попутно оппозиция объясняла гражданам, что никакой насущной потребности в проведении голосования нет, так как нынешний созыв законодателей полностью справляется со своими обязанностями, а все происходящее является лишь потаканием политическим амбициям премьера Трюдо, что никак не характеризует его в качестве ответственного политика.

«Джастин Трюдо планирует выборы в разгар пандемии, потому что он сосредоточен на политике. Пришло время, чтобы премьер-министр планировал восстановление экономики, ориентированное на канадцев. Мы готовы», — заявил лидер консерваторов Эрин О'Тул.

Justin Trudeau’s planning an election in the middle of a pandemic because he’s focused on politics. It’s time we had a Prime Minister planning an economic recovery focused on Canadians. We’re ready. https://t.co/AW1l2XQsUq — Erin O'Toole (@erinotoole) August 12, 2021

И эта агитация попала точно в цель, тем более, что крыть либералам было нечем: официальная причина проведения выборов, озвученная Трюдо, не могла удовлетворить никого.

Трюдо оказался заложником собственной политики: в то время, как в стране до сих пор действует локдаун, что вызывает массовые протесты населения, проводить выборы не совсем уместно. Ведь если гражданам можно прийти на участки для голосования, значит коронавирус не такой уж и опасный, как об этом говорит правительство, а значит необходимость в жестких ограничительных мерах, на которых настаивает правительство, отсутствует.

С другой стороны, если вирус COVID-19 действительно так опасен, как об этом заявляют власти, то проведение выборов может поставить под угрозу здоровье и жизнь многих тысяч канадцев. И все это делается в угоду личным амбициям премьер-министра.

Все это совпало с начавшимся ростом случаев COVID-19 и выводом войск из Афганистана, когда правительство и премьер-министр должны были решать актуальные проблемы, возникшие перед страной, а не тратить силы на проведение предвыборной кампании. Не говоря уже о том, что на проведение выборов необходимо потратить порядка 600 млн долларов, что воспринимается гражданами Канады, экономика которой была затронута последствиями пандемии, как деньги, выброшенные на ветер.

Global Look Press / Justin Tang / Keystone Press Agency

Не обошлось и без скандалов: сразу двое членов Либеральной партии, которые участвуют в выборах, оказались замешаны в скандалах, связанных с сексуальными домогательствами. Кандидат от юго-западного Онтарио Радж Сайни получил ряд обвинений в неподобающем поведении по отношению к молодым сотрудницам Либеральной партии, которые произошли в течение шести лет его пребывания на посту. Согласно сообщению источников, речь идет о четырех случаях, когда Сайни якобы делал нежелательные сексуальные действия или неуместные комментарии. Сам Сайни заявил, что он никогда не вел себя неподобающим образом по отношению к персоналу. Несмотря на обвинения, партия поддержала выдвижение Сайни по его избирательному округу.

Меньше повезло кандидату от Спадины-Форт-Йорка Кевину Вуонгу, которому было предложено «приостановить» свою кампанию после того, как партия узнала о выдвинутых против него обвинениях в сексуальных домогательствах.

«Мы являемся стороной, которая всегда серьезно относится к любым обвинениям или сообщениям о сексуальных домогательствах, запугивании или нападениях. Это было ясно с самого начала», — заявил Трюдо.

Он уточнил, что партия не знала об этом обвинении до 16 сентября, когда газета «Торонто Стар» опубликовала связанный с этим материал.

Стоит ли говорить, что это не прибавило популярности Либеральной партии среди избирателей? Дошло до того, что в ходе одного из выступлений в рамках предвыборной кампании Трюдо закидали щебнем.

Неожиданный соперник

Помимо проблем, с которыми партия действующего премьер-министра столкнулась в ходе избирательной кампании, она получила еще один неприятный сюрприз в виде обновленной Консервативной партии, которая учла предыдущий опыт и в 2020 году избрала нового лидера — 48-летнего бывшего военного летчика Эрина О'Тула, который в своей кампании сделал ставку на средний класс и более умеренную часть консерваторов, что позволило Консервативной партии перехватить электоральную инициативу у Либералов.

Global Look Press / Fred Chartrand / Keystone Press Agency

Последние социологические опросы показывают, что Консервативную партию поддерживают 33% избирателей, в то время, как о поддержке Либеральной партии заявили 32% респондентов.

«Консерваторы наконец-то выпустили кого-то, кто выглядит дружелюбно и не отгрызет вам пальцы, если вы попытаетесь пожать друг другу руки. Они представляют кого -то, кто является очень милым старым дедушкой или милым дядюшкой и это совсем другое дело», — пишет политический обозреватель, профессор канадской истории в Университете Торонто Роберт Босуэлл.

Один избиратель на двоих

Еще больше избирательную ситуацию осложняет наличие конкурентов у каждой из двух основных партий: для либералов это леволиберальная «Новая демократическая партия», которую возглавляет Джагмит Сингх, а для Консерваторов конкуренцию составляет «Народная партия Канады», которая считается правопопулистской. Обе эти партии могут отобрать часть голосов у основных конкурентов, однако раскол в стане либералов существенно нагляднее — согласно последним социологическим исследованиям, НДП Джагмита Сингха набирает около 20% голосов избирателей. Несомненно, в ином раскладе подавляющее большинство этих избирателей отдало бы свои голоса за партию Трюдо.

Global Look Press / Justin Tang / Keystone Press Agency

Хотя Народная партия, основную поддержку которой оказывают противники вакцинации, «откусывает» электоральный кусок у Консерваторов, ее доля в общей картине не так велика: несмотря на то, что О'Тул поддерживает вакцинацию, он неоднократно заявлял, что прививка — дело добровольное, в отличие от позиции Трюдо, правительство которого ввело в стране обязательную вакцинацию от COVID-19.

В связи с этим и Трюдо и О'Тул призвали избирателей «не размениваться по мелочам», а голосовать за их политические силы.

«Выбор стоит между Консервативной партией, которая отведет Канаду назад, или правительством, которое всегда вас поддержит. Это момент для прогрессивного руководства, и мы — лучший прогрессивный выбор и единственная прогрессивная партия, которая может остановить консерваторов», — заявил Джастин Трюдо на митинге в Брэмптоне.

В свою очередь Джагмит Сингх продемонстрировал, что его партия не собирается сдавать своих позиций.

«Мы только что слышали, как мистер Трюдо и мистер О'Тул спорили о том, кто хуже, и, честно говоря, на этот вопрос трудно ответить. Позвольте мне сказать вам, что вы не застряли с этими двумя. Лучшее — возможно», — сказал он во время предвыборных дебатов.

"We just heard Mr. Trudeau and Mr. O'Toole argue about who is worse and honestly, it's a tough question to answer. Let me tell you, you're not stuck with these two. Better is possible." - NDP Leader Jagmeet Singh #cdnpoli https://t.co/L3nCNkaBhO pic.twitter.com/tWE4IgYUGg — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) September 10, 2021

Текущая предвыборная ситуация в Канаде говорит о том, что в лучшем случае попытка Либеральной партии получить большинство в парламенте закончится ничем. Но это произойдет только в том случае, если избиратели, которые поддерживают НДП, отдадут свои голоса партии Трюдо. В противном случае Канаду ожидает формирование коалиционного правительства, в котором Либеральная партия будет вынуждена объединиться с фракцией НДП, чтобы противостоять Консерваторам.

В самом худшем, но наименее вероятном раскладе, Либералы могут стать «третьими лишними» в коалиции Консерваторов с НДП.

В любом случае, тот виртуозный гамбит, который был задуман правящей партией, с треском провалился и предстоящие досрочные выборы, безусловно, войдут в историю Канады как пример бездарного политического планирования.