Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 20:50
20:49
Экономика
Встреча российских властей и металлургов не привела к принятию решения по налогам
20:48
Политика
Волонтеры ситуационного центра ОП оперативно отвечают на обращения с линии по выборам
20:47
Армия
Генсек ООН призвал США и Китай отказаться от противоречий, ведущих к холодной войне
20:46
Общество
Высокая калорийность продуктов ведет к образованию холестериновых камней
20:44
Армия
The Baltic Word: учения «Запад-2021» стали ответом на расширение НАТО на восток
20:44
Политика
Итоговая явка онлайн-избирателей в Москве на выборах составила 96,5%
20:44
Происшествия
Парижские полицейские задержали мужчину за стрельбу на Елисейских полях
20:44
Весь мир
Почти полтысячи боевиков сдали оружие в сирийском Тафасе
20:39
Экономика
Высокие цены на газ привели к закрытию энергетических компаний в Великобритании
20:37
Весь мир
Высший государственный совет Ливии проголосовал за законопроект о выборах
Все новости

«Арсенал» победил «Нижний Новгород» и прервал безвыигрышную серию в РПЛ
Спорт
«Арсенал» победил «Нижний Новгород» и прервал безвыигрышную серию в РПЛ
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Нижний Новгород, 19 сентября. «Нижний Новгород» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Матч РПЛ сезона-2021/22, в котором «Нижний Новгород» принимал «Арсенал», завершился поражением команды Александра Кержакова со счетом 2:3. Хозяева открыли счет на девятой минуте. Забитым мячом отметился Николай Калинский. До перерыва Горан Чаушич и Евгений Марков поразили ворота «Нижнего Новгорода», позволив «Арсеналу» повести в счете. На 85-й минуте игры Алексей Козлов забил третий мяч в нынешнем сезоне, установив равенство на табло. Победный гол гости забили в добавленное время. Дубль оформил Чаушич.

Благодаря победе «Арсенал» набрал восемь очков и, прервав четырехматчевую безвыигрышную серию, поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 11 баллами в активе остался на седьмой позиции.

Ранее самарские «Крыльев Советов» добились волевой победы над «Ростовом» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Арсенал» победил «Нижний Новгород» и прервал безвыигрышную серию в РПЛ
футбол нижний новгород арсенал чемпионат россии рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru