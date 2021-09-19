«Арсенал» победил «Нижний Новгород» и прервал безвыигрышную серию в РПЛ

Нижний Новгород, 19 сентября. «Нижний Новгород» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Матч РПЛ сезона-2021/22, в котором «Нижний Новгород» принимал «Арсенал», завершился поражением команды Александра Кержакова со счетом 2:3. Хозяева открыли счет на девятой минуте. Забитым мячом отметился Николай Калинский. До перерыва Горан Чаушич и Евгений Марков поразили ворота «Нижнего Новгорода», позволив «Арсеналу» повести в счете. На 85-й минуте игры Алексей Козлов забил третий мяч в нынешнем сезоне, установив равенство на табло. Победный гол гости забили в добавленное время. Дубль оформил Чаушич.

Благодаря победе «Арсенал» набрал восемь очков и, прервав четырехматчевую безвыигрышную серию, поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 11 баллами в активе остался на седьмой позиции.

Ранее самарские «Крыльев Советов» добились волевой победы над «Ростовом» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2.