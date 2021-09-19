Почти полтысячи боевиков сдали оружие в сирийском Тафасе

Тафас, 19 сентября. Сотни вооруженных боевиков сдали свое оружие сирийской армии на юго-западе провинции Деръа в соответствии с соглашением о примирении с правительством. Речь идет преимущественно о стрелковом оружии и боеприпасах к нему, однако присутствовали и противотанковые средства, а также самодельные взрывные устройства.

Подразделения Сирийской Арабской Армии (САР) вошли в город Тафас днем 18 сентября в рамках мероприятий по стабилизации обстановки в регионе, которая серьезно обострилась минувшим летом. Ранее аналогичная кампания прошла в населенных пунктах Деръа, Аль-Музейриб, Аль-Ядуда.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

В настоящий момент в городе проходят процедуры урегулирования статуса сдавшихся и поиска укрывающихся преступников и дезертиров. Глава комитета по примирению в Деръа Хамзех Хаммам сообщил, что через полицейские участки города прошли 447 человек, из которых 371 находились в уголовном розыске и 76 являются беглецами из воинских подразделений.

Этим людям (в случае отсутствия за ними тяжких преступлений) было предложено вновь вернуться к мирной жизни с получением удостоверения специального образца и удалением их имен из списка разыскиваемых властями лиц.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Вооруженные столкновения в Деръа начались в конце июля 2021 года в ответ на правительственную кампанию по борьбе с преступностью. Реакцией на аресты лиц, подозреваемых в похищениях и убийствах мирных жителей, стали нападения местных боевиков на армейские блокпосты и госслужащих. Чтобы стабилизировать ситуацию в провинции, САА начала стягивать дополнительные силы к ее административному центру. Боевики захватили район Деръа аль-Балад, который сирийским военным удалось взять в кольцо.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ) между бандформированиями и правительственными войсками начались переговоры, приведшие к заключению мирного соглашения. Сейчас боевые действия полностью прекращены, и над ранее неподконтрольными районами подняты флаги Сирии. Возобновившие в них работу полицейские участки проводят регистрацию сдавшихся и принимают их оружие.