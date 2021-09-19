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Студенты Ставропольского университета провели праздничные мероприятия в детских домах

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 20:22
Общество
Студенты Ставропольского университета провели праздничные мероприятия в детских домах
stgau.ru  /  ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Ставрополь, 19 сентября. Волонтерский отряд «Забота» из Ставропольского государственного аграрного университета побывал в нескольких детских домах региона.

Студенты вуза на протяжении 13 лет общаются с воспитанниками социальных учреждений. Добровольцы устраивают для детей праздничные мероприятия и концерты, дарят подарки именинникам и приносят угощения, сообщается на сайте газеты «Ставропольская правда».

Недавно волонтерский отряд вновь посетил курируемые вузом детские дома. Несмотря на коронавирусные ограничения, студенты смогли поздравить с днем рождения 50 ребят. Для воспитанников устроили развлечения и музыкальные концерты. Добровольцы поиграли с детьми, а также провели конкурсы. После всей программы дети и студенты собрались вместе за одним большим праздничным столом.

Православная молодежь Мордовии ранее устроила рыбалку детям с ОВЗ. Добровольцы отправились с ребятами в село Судосево Большеберезниковского района. Там детей учили ловить рыбу.

 

 

 

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