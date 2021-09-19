Рынок аренды коммерческой недвижимости восстанавливается в России

Москва, 19 сентября. Аналитики фиксируют постпандемийное восстановление в российских сегментах стрит-ретейла, а также офисной и торговой недвижимости.

Растущая активность арендаторов позволяет собственникам помещений и управляющим постепенно повышать арендные ставки, отыгрывая, таким образом, убытки в период активного распространения коронавируса, передает «Коммерсант». Так, показатель Shopping Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. «квадратов» торговых площадей, оказался в Москве ниже на 6,5%, в Петербурге — на 5,1%.

Несмотря на падение, относительно 2020 года аналитики Watcom Group отмечают рост на протяжении последних восьми недель. В Северной столице положительная динамика сохраняется уже пять недель подряд.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов ранее заявил, что российский рынок недвижимости может столкнуться с падением спроса. К осени снижение, вероятно, достигнет от 10 до 15%.

Спрос на аренду офисов в городах-миллионниках постепенно восстанавливается. Средняя площадь офиса в России выросла на 29% и достигла 66 квадратных метров, а средняя ставка за метр составляет 1000 рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».