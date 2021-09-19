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Первый снег ожидается в ряде регионов России 20 сентября
Общество
Первый снег ожидается в ряде регионов России 20 сентября
Невские Новости  /  Александра Лашко

Москва, 19 сентября. Специалисты из центра погоды «Фобос» спрогнозировали выпадение первого снега сразу в нескольких регионах Центрального Федерального округа.

По мнению синоптиков, первый мокрый снег ожидается уже в понедельник, 20 сентября. При этом, согласно прогнозу, выпадет около 50% месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец.

«К утру 20 сентября снег может примешиваться к ливням», — отметил специалист в беседе с ТАСС.

Как сообщил синоптик, осадки возможны в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях. Также в понедельник снег может пойти в Подмосковье. В Туле наблюдать подобное явление можно будет уже ближе к полуночи.

Жителей Москвы в понедельник ожидает сильнейший ливень, который специалисты не наблюдали более 73 лет. По словам синоптиков, на город может обрушиться до 21 миллиметра осадков.

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