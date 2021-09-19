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Третий танкер с топливом для Ливана покинул Иран
Весь мир
Третий танкер с топливом для Ливана покинул Иран
wikipedia.org  /  Steven Pavlov / СС4

Бейрут, 19 сентября. Третий танкер с топливом для Ливана вышел из порта в Иране. Об этом сообщил интернет-ресурс TankerTrackers.com, который отслеживает маршруты торговых кораблей.

Второе судно все еще находится в пути, а первое на этой неделе достигло сирийского порта Баниас. Оттуда горючее автоцистернами было доставлено в ливанские города через пограничные переходы, контролируемые «Хезболлой». Премьер-министр республики Наджиб Микати заявил, что поставки иранского топлива по запросу лидера вооруженного движения Хасана Насраллы представляют собой нарушение суверенитета Ливана. При этом он подчеркнул, что не опасается санкций, так как Бейрут не выдавал группировке разрешения на закупки бензина и дизеля у Тегерана.

Руководство «Хезболлы» заявило о грядущих поставках горючего из Ирана в середине лета, когда Центробанк и власти Ливана уже были не в состоянии бороться с топливным дефицитом. Длительные отключения электроэнергии и длинные очереди на заправках вкупе с нехваткой продовольствия и лекарств привели к росту антиправительственных настроений, что все чаще выливалось в беспорядки на улицах.

Однако руководство страны, не желающее укрепления позиций военизированного шиитского движения, не смогло предложить оперативного решения проблемы. Также препятствовать импорту иранского горючего не стал и Вашингтон, ранее заявивший о готовности оказать помощь ливанскому народу, поскольку попытки предотвратить поставки вызвали бы протест со стороны населения республики.

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