Высший государственный совет Ливии проголосовал за законопроект о выборах

Триполи, 19 сентября. Высший государственный совет (ВГС) принял законопроект для проведения президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 декабря.

Документ под названием «Конституционная основа законодательной и исполнительной власти» разработан комитетом органа. Он состоит из 63 статей.

Законопроект предусматривает формирование Национального собрания, состоящего из двух палат — Палата представителей (нижняя) и Сенат (верхняя).

Члены ВГС также обозначили условия для выдвижения на пост президента страны. Кандидат должен иметь диплом об окончании университета и быть зарегистрирован в реестре избирателей. Им не может стать тот, кто имеет судимость.

Члены ВГС подтвердили, что привержены проведению референдума по основному закону. Поскольку сейчас это невозможно, они прибегнут к утверждению конституционной базы.

«Одним из приоритетов будущего законодательного органа является завершение процедур референдума по проекту конституции», — заявили депутаты.

На сегодняшнем заседании члены также проголосовали за законопроекты о выборах президента и в Национальное собрание.

В пресс-службе ведомства сообщили, что документы в ближайшее время передадут в Палату представителей на рассмотрение, как это рассчитано в Политическом соглашении. Копии отправят в Высшую национальную избирательную комиссию (HNEC) и миссию ООН по поддержке в Ливии для внесения правок.

На прошлой неделе председатель парламента Агила Салех ратифицировал закон об избрании главы государства через прямые всенародные выборы. Проект составлен юридическим комитетом. После утверждения его направили в ВГС и HNEC.