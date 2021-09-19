Президент Турции намерен встретиться с премьером Греции в Нью-Йорке

Анкара, 19 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на следующей неделе встретится с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

Ожидается, что одной из главных тем этой беседы станет осложняющаяся ситуация с наплывом мигрантов из-за войны в Сирии и последних событий в Афганистане. Выступая на пресс-конференции, турецкий президент подчеркнул, что его государство страдает от увеличения потока беженцев и сделает «необходимые шаги», если другие страны не примут участие в решении данной проблемы.

Невзирая на членство в НАТО, Анкара и Афины являются давними региональными противниками, имеющими множество причин для конфликта. Сюда относятся, например, Кипрский вопрос, спор о правах на газовые месторождения в районе острова, а также многочисленные противоречия по делимитации территориальных вод, национального воздушного пространства и экономических зон в Эгейском море.

Тем не менее нелегальная миграция является одним из немногих вопросов, по которым стороны пытаются сотрудничать. Согласно договору, который Евросоюз заключил с Турцией в 2016-м, Анкара обязалась удерживать поток беженцев в Европу, взамен получая финансовую поддержку от европейских стран. Однако в прошлом году Эрдоган обвинил членов союза в невыполнении условий соглашения и заявил, что его республика не в состоянии в дальнейшем содержать мигрантов, число которых уже превысило 4 млн человек.

Вскоре после этого тысячи людей попытались прорваться из Турции в Грецию через пропускной пункт Кастаниес. В результате начавшихся стычек пограничники обеих стран применили против беженцев слезоточивый газ и водометы. Для предотвращения подобных инцидентов Афины построили заграждение длиной в 40 км и заявили о планах полностью перекрыть сухопутную границу с Турцией.

Greek PM says Turkey is a key partner on migration, EU needs cohesion https://t.co/TkAMryQ342 pic.twitter.com/CX9sVaXaWV — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) September 18, 2021

Опасаясь нового потока нелегалов после захвата Афганистана движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), Мицотакис призвал ЕС разработать четкую политику по борьбе с ростом числа беженцев и создать механизмы возвращения их в те страны, откуда они прибывают. В своем заявлении 17 сентября он отметил, что Турция является важным партнером Европы в решении миграционных вызовов и поэтому нуждается в поддержке. Занимая жесткую позицию в отношении нелегалов, греческий премьер-министр пообещал, что не допустит повторения ситуации 2015 года, когда в республике начался неконтролируемый наплыв сирийцев.

«Это неприемлемо, и мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло», — заявил он в интервью агентству Reuters.

Turkey's President Erdogan and Greek PM Mitsotakis discuss bilateral ties, wildfires and refugee crisis arising out of Afghanistan pic.twitter.com/PaAwAcFdfx — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 20, 2021

В августе Эрдоган и Мицотакис обсудили по телефону ситуацию в Афганистане. Стороны выразили согласие с тем, что «потенциальных беженцев и мигрантов важно держать как можно ближе к их родной стране». Данный вопрос стал одной из точек соприкосновения стран-противников, которые с начала этого года предпринимали неоднократные попытки нормализовать диалог. Тем не менее пока каких-либо серьезных улучшений в отношениях между Афинами и Анкарой не отмечено.

1 Организация запрещена на территории РФ.