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ЦИК по итогам избирательной кампании направит свои соображения в Госдуму и Кремль
Политика
ЦИК по итогам избирательной кампании направит свои соображения в Госдуму и Кремль
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 19 сентября. Центризбирком направит в Государственную думу и Кремль соображения, сформулированные по итогам избирательной кампании. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Граждане России в период с 17 по 19 сентября принимают участие в голосовании на выборах в Государственную думу VIII созыва. Одновременно с этим проходят выборы в региональные и муниципальные парламенты, а также определяются главы девяти регионов России.

Как заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, нижней палате российского парламента и Кремлю будут переданы соображения, сформулированные комиссией по итогам избирательной кампании.

«ЦИК по итогам избирательной кампании представит все свои соображения законодателям и в Кремль», — заявила она.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее 19 сентября заявила, что общероссийская явка на выборах в Госдуму по состоянию на 18:00 по Москве составила 45,15%.

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