Сотрудники МВД выдали более 1,7 миллиона паспортов граждан России с июля 2021 года

Москва, 19 сентября. Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Михаил Давыдов рассказал о количестве паспортов граждан РФ, которые ведомство выдало с июля 2021 года.

По словам Давыдова, в текущем году ведомство выдало более 1,7 млн паспортов граждан России и более 87 тыс. временных удостоверений личности. Об этом он заявил в Центральной избирательной комиссии.

В Минцифры ранее объяснили, будет ли замена бумажного паспорта смарт-картой обязательной. На сегодняшний день существует необходимость замены старого документа на более современный формат, однако специалисты самостоятельно создадут копию цифрового паспорта. Ее можно будет носить с собой в телефоне в виде QR-кода.