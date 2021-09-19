Член Совфеда Ковитиди: российская политическая система превосходит американскую

Санкт-Петербург, 19 сентября. Член Совфеда Ольга Ковитиди заявила в ходе брифинга Медиагруппы «Патриот» о том, что политическая система РФ более конкурентна, чем в США.

Сенатор от Республики Крым ответила вопросы ведущего о плюсах и минусах систем в обеих странах. По ее мнению, российские выборы более соревновательные.

«Проходящие в США выборы нарушают права человека и являются неконкурентными, потому что могут реализовать свое право всего лишь две политических партии, в то время как в США их достаточно много», — отметила она.

В Соединенных Штатах только две партии действительно принимают участие в политической жизни, тогда как в России не существует такой дискриминации. Выборы в США нарушают права человека и множества политических организаций, на что стоит обратить внимание самим американцам, подчеркнула Ковитиди.

Вокруг отечественных выборов существует множество мифов и фейковых новостей. О том, кому выгодно запускать заведомо ложные новости об электоральном процессе в России, рассказал политолог Дмитрий Солонников.