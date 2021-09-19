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Ушел из жизни бывший сенатор от Владимирской области Евгений Ильюшкин
Общество
Ушел из жизни бывший сенатор от Владимирской области Евгений Ильюшкин
pixabay.com

Владимир, 19 сентября. Экс-сенатор Евгений Ильюшкин умер во Владимире на 85-м году жизни. Городская мэрия помогает в организации похорон.

Причины смерти Ильюшкина не называются. В пресс-службе администрации города не рассказали, на какую дату назначено прощание с экс-сенатором.

Ильюшкин занимал должность члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Владимирской области с января 2001 года по март 2009 года. После этого он занимался общественной работой.

Глава Йоханнесбурга Юнис Мгчина умер в возрасте 53 лет. Он заболел коронавирусом в начале июля и получил осложнения.

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