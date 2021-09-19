«Осеннее обострение»: Ковитиди о попытках Запада вмешаться в российские выборы

Симферополь, 19 сентября. Крымский сенатор Ольга Ковитиди рассказала о западном вмешательстве и объяснила, почему Европе и США нужно взять пример с России в вопросе проведения выборов.
Ольга Ковитиди, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым приняла участие в конференции медиацентра «Патриот» на тему проведения выборов в России и, в частности, в Крыму. Ведущий мероприятия напомнил, что постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов ранее говорил, что европейским странам нужно поучиться у нас проведению столь масштабного голосования. Однако в Европарламенте до этого заранее призвали критиковать наши выборы. По мнению сенатора, сегодняшней Европе действительно нужно брать пример с России. Ковитиди напомнила, что в нашей стране этот процесс занимает три дня. Кроме того, здесь предусмотрен ряд механизмов и инструментов для того, чтобы каждый гражданин смог комфортно изъявить свою волю.
«Я думаю им очень внимательно нужно будет обратить внимание на то, что у нас достаточно большое количество международных наблюдателей: и из Венесуэлы, и из Франции, и из Сербии — и ни один из них не говорит о том, что были какие-то нарушения на выборах. А вот у нас есть вопросы, в частности, у крымчан, к Конгрессу США, который по сути призывает вмешиваться во внутрироссийские дела для того, чтобы западные цифровые компании могли действовать в обход действующих законов», — заявила Ольга Ковитиди.
В качестве примера сенатор привела недавнее заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о выборном процессе в России. Дипломат назвал "прискорбным" решение Apple и Google удалить нарушающее наше законодательство приложение. Он также раскритиковал администрацию главы Белого Джо Байдена за неспособность обеспечить возможность для западных компаний не соблюдать российские законы.
«Либо это осеннее обострение, либо ярчайшее проявление политического кретинизма», — резюмировала Ковитиди.