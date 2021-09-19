«Осеннее обострение»: Ковитиди о попытках Запада вмешаться в российские выборы

Симферополь, 19 сентября. Крымский сенатор Ольга Ковитиди рассказала о западном вмешательстве и объяснила, почему Европе и США нужно взять пример с России в вопросе проведения выборов.

Ольга Ковитиди, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым приняла участие в конференции медиацентра «Патриот» на тему проведения выборов в России и, в частности, в Крыму. Ведущий мероприятия напомнил, что постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов ранее говорил, что европейским странам нужно поучиться у нас проведению столь масштабного голосования. Однако в Европарламенте до этого заранее призвали критиковать наши выборы. По мнению сенатора, сегодняшней Европе действительно нужно брать пример с России. Ковитиди напомнила, что в нашей стране этот процесс занимает три дня. Кроме того, здесь предусмотрен ряд механизмов и инструментов для того, чтобы каждый гражданин смог комфортно изъявить свою волю.

«Я думаю им очень внимательно нужно будет обратить внимание на то, что у нас достаточно большое количество международных наблюдателей: и из Венесуэлы, и из Франции, и из Сербии — и ни один из них не говорит о том, что были какие-то нарушения на выборах. А вот у нас есть вопросы, в частности, у крымчан, к Конгрессу США, который по сути призывает вмешиваться во внутрироссийские дела для того, чтобы западные цифровые компании могли действовать в обход действующих законов», — заявила Ольга Ковитиди.

В качестве примера сенатор привела недавнее заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о выборном процессе в России. Дипломат назвал "прискорбным" решение Apple и Google удалить нарушающее наше законодательство приложение. Он также раскритиковал администрацию главы Белого Джо Байдена за неспособность обеспечить возможность для западных компаний не соблюдать российские законы.