Боевики массово сдают оружие правоохранителям ЦАР

Банги, 19 сентября. Члены группировки «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC) сложили оружие и заявили о желании вернуться к спокойной жизни. Навстречу правительству ЦАР пошло около 850 боевиков.

«В Верхнем Котто 300 бойцов ожидают интеграции. В Бриа их около 80, в Айгабандо — 20. Еще примерно 100 в Нзако и Бамбари. В префектуре Уака присоединиться к демилитаризации захотели 200 человек. Также в процессе приняли участие 150 членов UPC из Бамбути», — заявил полевой генерал Хамаду Танга, координатор группировки.

Представитель формирования заверил, что бывшие бандиты готовы уйти с пути вооруженного конфликта и внести вклад в восстановление ЦАР:

«Мы отказались от Али Даррассы (главарь UPC — Прим.ФАН), чтобы вернуться к миру. Он ничего не контролирует, и лишь создает иллюзию опасности. На самом деле никто из бойцов не поддерживает его диссидентские взгляды».

Добровольное разоружение радикалов началось еще в середине лета 2021 года. Тогда более сотни боевиков из семи группировок сдали оружие правоохранительным органам.