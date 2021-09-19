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Аналитики 360kuai призвали КНР поучиться у России борьбе с провокациями Запада
Армия
Аналитики 360kuai призвали КНР поучиться у России борьбе с провокациями Запада
Федеральное агентство новостей

Пекин, 19 сентября. Россия продемонстрировала жесткую позицию на давление со стороны США. Китаю есть чему поучиться, считают журналисты из КНР.

Вашингтон относительно своих оппонентов придерживается тактики серьезного давления. В ход идут методы запугивания всеми доступными способами. Однако с Москвой такой подход дал осечку, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайский информационный портал 360kuai.

В ответ на попытки оказать влияние извне в России дали простой и эффективный ответ. В случае возникновения угрозы территориальной целостности РФ со стороны Запада будет применен обширный ядерный арсенал. В связи с этим Соединенные Штаты не спешат пересекать красную черту в отношениях с российской стороной. Такая тактика довела Вашингтон до отчаяния. Пекину стоит воспользоваться результативным опытом Москвы, призвали в 360kuai.

«Отчаявшиеся Соединенные Штаты позиционируют свое стремление избежать военного конфликта с Россией как свое величайшее стратегическое достижение», — удивились эксперты.

Аналитики другого китайского издания NetEase ранее заметили, что Россия способна полностью уничтожить Шестой флот ВМС США в случае провокаций в Черном море. Антироссийские выпады закончатся для Запада настоящим кошмаром, уверены журналисты.

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