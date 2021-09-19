Пекин, 19 сентября. Россия продемонстрировала жесткую позицию на давление со стороны США. Китаю есть чему поучиться, считают журналисты из КНР.

Вашингтон относительно своих оппонентов придерживается тактики серьезного давления. В ход идут методы запугивания всеми доступными способами. Однако с Москвой такой подход дал осечку, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайский информационный портал 360kuai.

В ответ на попытки оказать влияние извне в России дали простой и эффективный ответ. В случае возникновения угрозы территориальной целостности РФ со стороны Запада будет применен обширный ядерный арсенал. В связи с этим Соединенные Штаты не спешат пересекать красную черту в отношениях с российской стороной. Такая тактика довела Вашингтон до отчаяния. Пекину стоит воспользоваться результативным опытом Москвы, призвали в 360kuai.

«Отчаявшиеся Соединенные Штаты позиционируют свое стремление избежать военного конфликта с Россией как свое величайшее стратегическое достижение», — удивились эксперты.

Аналитики другого китайского издания NetEase ранее заметили, что Россия способна полностью уничтожить Шестой флот ВМС США в случае провокаций в Черном море. Антироссийские выпады закончатся для Запада настоящим кошмаром, уверены журналисты.