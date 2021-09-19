США поддержали сепаратистов на севере Эфиопии

Аддис-Абеба, 19 сентября. Правительство США поддержало боевиков из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Радикалы, виновные в многочисленных преступлениях, отделались незначительными санкциями.

Главарь сепаратистов Дебрецион Гебремикаэль поблагодарил западного лидера Джо Байдена и пригласил правительство Штатов стать посредником в переговорах о прекращении огня:

«Это шаг в правильном направлении. Мы готовы оказать вам посильную помощь».

Однако важно помнить, что именно на боевиках НФОТ лежит наибольшая ответственность за охвативший Эфиопию кризис. В результате тыграйского конфликта миллионы людей покинули дома и еще столько же оказались на грани голодной смерти.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Радикалы перекрывали пути гуманитарным грузам и перехватывали продовольственную помощь для жителей, о безопасности которых они вспомнили только сейчас. Вместо справедливого расследования преступлений против человечности США пытается выстроить диалог не с легитимным правительством, а с радикальной группировкой. Ранее по этому поводу высказался премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед:

«Почему ваша администрация не заняла твердую позицию против НФОТ? Того самого движений, которое Служба национальной безопасности США классифицировала, как террористическую организацию уровня 3 за их насильственную деятельность в 1980-х годах. Точно так же, как ваши предшественники вели глобальную «войну с террором», моя администрация, поддерживаемая миллионами эфиопов, желает права на мир, развитие и процветание. Мы ведем нашу национальную войну с террором против разрушительной преступной группировки, которая представляет угрозу для национальной стабильности».

An Open Letter to President Joseph R. Biden Jr. #Ethiopia pic.twitter.com/IzcQzSE3Tc — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) September 17, 2021

Глава правительства раскритиковал действия Вашингтона и обвинил его в замалчивании нарушения закона со стороны боевиков НФОТ.