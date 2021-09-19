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США поддержали сепаратистов на севере Эфиопии
Весь мир
США поддержали сепаратистов на севере Эфиопии
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 19 сентября. Правительство США поддержало боевиков из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Радикалы, виновные в многочисленных преступлениях, отделались незначительными санкциями.

Главарь сепаратистов Дебрецион Гебремикаэль поблагодарил западного лидера Джо Байдена и пригласил правительство Штатов стать посредником в переговорах о прекращении огня:

«Это шаг в правильном направлении. Мы готовы оказать вам посильную помощь».

Однако важно помнить, что именно на боевиках НФОТ лежит наибольшая ответственность за охвативший Эфиопию кризис. В результате тыграйского конфликта миллионы людей покинули дома и еще столько же оказались на грани голодной смерти.

США поддержали сепаратистов на севере Эфиопии
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Радикалы перекрывали пути гуманитарным грузам и перехватывали продовольственную помощь для жителей, о безопасности которых они вспомнили только сейчас. Вместо справедливого расследования преступлений против человечности США пытается выстроить диалог не с легитимным правительством, а с радикальной группировкой. Ранее по этому поводу высказался премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед:

«Почему ваша администрация не заняла твердую позицию против НФОТ? Того самого движений, которое Служба национальной безопасности США классифицировала, как террористическую организацию уровня 3 за их насильственную деятельность в 1980-х годах.

Точно так же, как ваши предшественники вели глобальную «войну с террором», моя администрация, поддерживаемая миллионами эфиопов, желает права на мир, развитие и процветание. Мы ведем нашу национальную войну с террором против разрушительной преступной группировки, которая представляет угрозу для национальной стабильности».

Глава правительства раскритиковал действия Вашингтона и обвинил его в замалчивании нарушения закона со стороны боевиков НФОТ.

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африка эфиопия
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