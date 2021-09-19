Биометрические сканеры заменят в электрокаре Genesis GV60 ключи-транспондеры

Сеул, 19 сентября. Южнокорейский автопроизводитель Genesis представил новую модель GV60, в которой ключи-транспондеры будут заменены биометрическим сканером.

Автомобиль станет первым созданным на платформе E-GMP с использованием 800-вольтовой электросистемы. Кроме того, модель оборудована устройством Face Connect, которое представляет миниатюрную камеру на рамке водительской двери. С ее помощью бортовая электроника распознает лицо хозяина и отпирает или запирает дверь.

Биометрическая память системы рассчитана на данные двух человек, причем устройство запомнит и индивидуальные настройки, соответствующие каждому водителю, — положение сиденья, зеркал, радиостанцию.

Тольяттинская компания «АТС-Авто» займется сборкой битопливной версии седана Logan от Renault, который может выйти на авторынок России уже в ноябре этого года.